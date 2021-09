Tech-giganter dominerer, og det politiske system er i opløsning. Derfor inviterer Clement Kjersgaard til demokratifestival i Aalborg

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Han er på landevejen igen. Ude på virksomheder og på gymnasier; fire steder de sidste to uger, for at diskutere tingenes tilstand og mærke pulsen fra befolkningen efter halvandet år med corona-afly...