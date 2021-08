Anders Matthesen er klar med opfølger til kæmpesucces, men er “røvtræt” af forventningspres: “Hør lige her, unger: Alle de der mål og resultater er pisseligegyldige”

Omkring en million danskere så Anders Matthesens film “Ternet Ninja”. Nu er komikeren klar med den svære toer, og selvom han for længst er flyttet fra den vilde Vestegn til det stille Frederiksberg, så føler han sig stadig mest hjemme de steder, “hvor der er lidt ballade”

Anders Matthesen er født klar. Han tager imod i sit kreative og kontorryddelige værksted i et baghus på Gl. Kongevej på Frederiksberg. Det er her, alle Matthesens idéer bliver skrevet ned for at bl...