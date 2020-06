Suzanne Brøgger: “Hvis jeg ikke havde et medfødt godt humør og en udholdenhed, havde jeg slet ikke overlevet de ting, jeg har været igennem”

Eksklusivt for kunder

I 50 år har Suzanne Brøgger skrevet fra sit hjertekammer på Løve Mark. Den nu 75-årige forfatter mener stadig lige så meget, som hun altid har gjort, om kærligheden, verden og det liv, vi lever. For livet bliver kun mere fantastisk, når man ved, at det kan tage slut når som helst

“Jeg bor i et stort hus, men jeg har valgt det mindste rum at skrive i. Som du kan se, er det lidt af et pulterkammer. Det er mit hjertekammer, kan man sige,” siger Suzanne Brøgger og fører kamerae...