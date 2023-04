Pleasure Armlægning med en hård hund: Ducatis 218-hestes muskelbundt koster 400.000 kr. i Danmark

Ducati præsenterer 2023-udgaven af muskelbundtet Streetfighter V4 S for verdenspressen på Circuito Nuevo Andalucia i det sydøstlige Spanien. En lokation, italienerne har valgt for at vise os modellens fulde potentiale, hvilket også er grunden til, at testcyklerne ruller ud på banen på forvarmede racerslicks