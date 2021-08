12 års underskud og et forlist forhold var prisen bag dansk modesucces – men han bliver ved: “Dødsangsten er med til at drive mig”

80 arbejdstimer i ugen, 12 år med underskud og et forlist parforhold var prisen for at drive Karl Oskar Olsens første tøjmærke Wood Wood til succes. “Iværksætteri kommer med en pris,” siger designeren, hvis forretninger nu også tæller et pizzeria, et ostemejeri og et fremadstormende cykelbrand

