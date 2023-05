Pleasure Ægtepar lægger 28.000 kr. til side hver måned, så de kan trække sig tilbage i 2030

Er det lykken at arbejde, til man bliver 70? Ikke for Thea Astrid Fynbo Madsen og Stefan Fynbo Madsen, som ved at stramme budgettet og investere fornuftigt planlægger at have sparet sig til økonomisk uafhængighed i 2030