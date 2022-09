Pleasure 350.000 lytter hver måned til denne podcast: Vil vise det, der er bag glansbilledet

Hver måned lytter 350.000 danskere til en podcast om graviditet, fødsel og moderskab. Onlineuniverset To The Moon, Honey, der lignede et niche-medie, da det gik i luften for fire år siden, er blevet et kæmpe fællesskab. Og de to kvinder bag, Liv Winther og Bea Fagerholt, er kun lige begyndt