Kommentar | Tore Stramer: Dansk økonomi er ramt af tresidet hovedpine – og der findes ingen hurtig kur i mod den

De økonomiske udsigter er blevet tydeligt forværret her i efteråret, og meget tyder på, at dansk økonomi allerede har bevæget sig ind i en recession.

Nye tal fra Danmarks Statistik offentliggjort i fredags viser, at erhvervstilliden er faldet mærkbart fra knap 100 i august til 87 i oktober. Ser man bort fra coronakrisen, er erhvervstilliden nu faldet til det laveste niveau siden finanskrisen i 2009. Dertil er der tale om det hurtigste fald i erhvervstilliden observeret siden den europæiske gældskrise i 2011.

“ Vi er vidne til, at detailvirksomhederne og de mest energitunge virksomheder i øjeblikket er ekstra hårdt ramt af de store stigninger i forbruger- og energipriserne

Billedet bliver tilmed yderligere forværret, hvis vi ser på Danmarks Statistiks samlede tillidsindikator, der også inkluderer forbrugerforventningerne. Tillidsindikatoren er siden foråret styrtdykket til et niveau på lige over indeks 71 i oktober. Ser man igen bort fra coronakrisen, så ligger niveauet her besnærende tæt på de sorteste måneder under finanskrisen i starten af 2009.

Hvis det er en udvikling, der låser sig fast eller ligefrem forværres yderligere hen over vinteren, er der øget risiko for et ganske dybt tilbageslag i dansk økonomi.

Udviklingen afspejler med al tydelighed, at den historisk høje inflation og de ekstremt høje energi- og produktionspriser har ramt dansk økonomi hårdt.

I en medlemsundersøgelse, Dansk Erhverv gennemførte i starten af oktober, svarede hele 70 pct. af virksomhederne, at de høje energipriser har den største betydning for de kommende tre måneders omsætning og muligheder for vækst. Herefter følger stigende produktionspriser i øvrigt (49 pct.) og manglende efterspørgsel (35 pct.).

Men nok så bemærkelsesværdigt svarer 35 pct. af de adspurgte virksomheder, at det fortsat er mangel på arbejdskraft, der er den største hindring for væksten. Der danner sig dermed et billede af, at virksomhederne er blevet ramt af en tresidet hovedpine, hvor der foruden de høje energipriser og mangel på efterspørgsel åbenlyst fortsat er en stor mangel på arbejdskraft i dele af dansk erhvervsliv.

Vi er formentlig vidne til, at detailvirksomhederne og de mest energitunge virksomheder i øjeblikket er ekstra hårdt ramt af de store stigninger i forbruger- og energipriserne. Detailvirksomhederne oplever i øjeblikket både fald i den faktiske og forventede omsætning, samt en yderligere opbygning af lagerne.

Omvendt er aktiviteten i store dele af serviceerhvervene, herunder også oplevelseserhvervene, fortsat relativt høj.

Det er en rigtig træls hovedpine, der ikke findes en hurtig kur i mod – desværre.

Dansk økonomi skal formentlig være sengeliggende i en periode for igen at komme ovenpå – og der er en risiko for, at det kan blive en hård omgang.

Man bør derfor også politisk allerede nu forberede tiltag, der kan få dansk økonomi så hurtigt hen over den kommende “sygeperiode”.

Sænkelse af energiafgifterne, selskabsskatten og skatten på arbejde er alle tiltag, der kan forkorte sygeperioden og få dansk økonomi stærkere ud på den anden side.