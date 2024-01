“Derfor tror jeg, at 2024 vil give positivt aktieafkast”

Fra et aktieperspektiv var der tre nøglespørgsmål i 2023.

Det vigtigste spørgsmål var, om vi var på vej mod recession. I begyndelsen af året var de fleste investorer positioneret til sådan en i kølvandet på renteforhøjelser og inflationschok. Min vurdering dengang var imidlertid, at recessionen ville blive afværget, fordi inflationschokket havde sit udspring i udbudssiden.

For næsten præcis et år siden skrev jeg således i min første kommentar fra 2023 på disser sider, at der var “udsigt til stigende aktier, så snart inflationen bare er lav nok til at stoppe renteforhøjelserne”. Dette viste sig at være korrekt, i hvert fald i første omgang: Aktiekurserne steg, ikke på grund af et økonomisk opsving, men fordi investorerne havde forventet en nedtur, der aldrig kom.

Det andet nøglespørgsmål var, om man skulle omfavne AI-hypen. Det gjorde investorerne, og det gav også god mening, for AI har et voldsomt økonomisk potentiale, og faldende renter tillader en større del af potentialet at blive reflekteret i prisen i dag. Det tredje nøglespørgsmål var, om Kinas genåbning ville sætte gang i væksten. Der var store forhåbninger, men de blev knust, da krisen på ejendomsmarkedet endte med at trække økonomien tilbage sammen med kinesiske aktier og de globale råvarepriser.

På vej ind i 2024 er faldet i renterne stort set afsluttet, og samtidig er prissætningen af aktier blevet dyr. Hvis den amerikanske tiårige rente bliver endnu lavere, vil aktiemarkederne sandsynligvis se det som et signal om stigende recessionsrisiko, og så vil de ikke længere reagere positivt på det.

Hvis økonomien ikke svækkes, kan rentemarkederne til gengæld allerede have prissat for mange rentesænkninger. Den alternative drivkraft for aktiemarkedet er indtjeningsvækst, men der går nok lidt tid, før et økonomisk opsving åbner for højere indtjening.

På kort sigt begrænser det potentialet for stigninger i de globale aktier, og markederne kan ramme et ‘lufthul’, i perioden efter at renterne har ramt bunden, og inden opsvinget er kommet i gang.

Beskedent afkast

Jeg tror dog fortsat på, at et globalt opsving vil begynde, når rentesænkningerne starter, understøttet af dybe strukturelle drivkræfter fra kunstig intelligens, grøn omstilling og geopolitisk konkurrence.

Derfor tror jeg, at fornyet indtjeningsvækst vil tillade det globale aktiemarked at levere et beskedent, men positivt afkast igen i 2024 med cykliske aktier i spidsen.

Det vil også ændre på dynamikken inden for aktier. Et økonomisk opsving i Kina vil løfte ikke bare kinesiske aktier, men også globale aktier inden for råvarer og kapitaludstyr, men der mangler formentlig stadig nogle stimulanser, før det sker.

På den anden side vil en bund for renterne reducere medvinden til de dyre teknologiaktier, der i så fald også skal drives af indtjeningen i stedet for af dyrere prissætning.