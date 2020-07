Tesla-aktie stiger som en raket og synes ustoppelig – men nu vælger Lars Seier at shorte aktien – “den er sindssygt overvurderet”

Analytikerne kan ikke følge med Tesla-aktiens stigninger. Det forstår Lars Seier, der satser et “par Maybacher” på at spekulere imod Tesla

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Inden årets udgang vil Tesla have teknologien parat til at sende en fuldstændig selvkørende bil ud i trafikken. I forvejen er Tesla-aktien nærmest selvkørende. Et flertal af analytikerne bliver kon...