Vigtigt at komme hurtigt af med banklånet – sådan gør du som boligejer

De seneste år er renteforskellen på fastforrentede realkreditlån og de boligbanklån, man bruger til at finansiere den sidste del af boligen med, øget. Det betyder, at det er en ekstra god idé at komme hurtigt af med boligbanklånet, mener bankportalen Mybanker

Investor Eksklusivt for kunder