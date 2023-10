Tusindvis af danskere står over for større renteregning – så hvad kan man gøre for at stå imod en højere regning på boliglånet? Tre formuerådgivere kommer med deres bud

Rune Wagenitz Sørensen, adm. direktør i Miranova, mener, at man bør se aktiesalg som en sidste udvej for at modstå ydelsesstigninger på boliglånet. Arkivfoto: Thomas Nielsen