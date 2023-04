Tre aktier har givet guldrandede afkast i ti år: Er der mere at hente?

På bare ti år har luksusimperiet LVMH givet investorerne guldrandede afkast.

Det samme har mikrochipproducenten TSMC og hollandske ASML, hvor sidstnævnte er markedsleder inden for litografiteknologi.

Sammenholder man de tre aktiers afkast i euro inkl. udbytte har de i gennemsnitligt årligt afkast i ti år givet henholdsvis hhv. 24, 24 og 29 pct.

Det danske eliteindeks C25 har til sammenligning – også omregnet i euro og inkl. udbytte – i samme periode givet et årligt gennemsnitligt afkast på lidt over 13 pct.

I denne uges investorpodcast taler vi om investeringscasen i ASML og dens kunder, TSCM og kigger lidt på konkurrenterne.

⚙ For at se dette indhold skal du acceptere cookies

I Saxo Bank har man netop semiconductor-sektoren på overvægt, fortæller Oskar Barner Bernhardtsen, investeringsstrateg:

“Der er en strukturel tendens inden for mikrochip, som kommer til at køre mange år endnu. Vi har en strukturel samfundsmæssig vækst, der gør, at vi skal bruge mere af det her – og flere avancerede chips,” siger han i denne uges udgave af Børsen Investor Podcast.

Ifølge Oskar Barner Bernhardtsen har ASML en nærmest monopollignende status inden for produktion af maskiner til produktion af mikrochip med en meget kort bølgelængde, de såkaldte extreme ultraviolet-litografimaskiner (EUV). Og netop salget af de maskiner udgør 46 pct. af ASML’s omsætning i 2022.

I 2022 blev der “kun” solgt 40 nye systemer, men snitprisen for en EUV-maskine var 1,3 mia. kr.

“ Normalt giver jeg aldrig kursmål, men jeg gør en undtagelse i dag, og giver et kursmål på SAS. Det er 0,00 Johannes Møller, porteføljeforvalter i MW Compounders

“Du skal bruge en EUV-maskine for at producere de chip, der skal i din Iphone og din macbook, små kompakte, meget avancerede chips,” siger Oskar Barner Bernhardtsen.

Analytikerne øjner ifølge data fra Bloomberg en kursgevinst i ASML de kommende 12 måneder på ca. 18 pct. med et konsensuskursestimat på 721,7 euro.

SAS er værdiløs

I denne uges udgave af Børsen Investor Podcast vover Johannes Møller, partner og porteføljemanager i MW Compounder, også at komme med et kursmål på SAS-aktien, som ifølge Berlingske Business er på vej mod en afnotering.

“Normalt giver jeg aldrig kursmål, men jeg gør en undtagelse i dag, og giver et kursmål på SAS. Det er 0,00,” siger Johannes Møller.

Lyt med, når både han og Oskar Barner Bernhardtsen taler om mulighederne inden for luksussegmentet, hvor det er nichesegmenterne inden for luksus, der rigtig tjener penge.

Hør også en diskussion af, om bankerne står over for en nytænkning ovenpå den seneste uro i sektoren.

Værter: Gro Høyer Thielst og investorredaktør Simon Kirketerp

Producer: Arjuna Alexander Kolkur Sørensen

Hør afsnittet i Apple Podcast.

Hør afsnittet i Spotify.

Følg All Star porteføljen her.