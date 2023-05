Vestas-topchef ejer selv 117.000 aktier – og følger kursen hver dag

“Jeg havde aldrig drømt om, at jeg skulle se et underskud på 12 mia. kr.”

Vestas tabte sidste år 13 kr., hver gang der blev solgt for 100 kr. Det har kostet på aktiekursen. Topchef Henrik Andersen åbner nu i Børsen Investor Podcast op for, hvordan man målrettet i selskabet arbejder på at få gjort de røde tal sorte og få indtjeningen tilbage i vindmøllegiganten.

“Vi har et outlook for i år, som indikerer, at sorte tal er en mulighed i år. Og det er det, vi arbejder for hver dag og bruger vores tid på,” siger Henrik Andersen, der selv er tungt investeret i Vestas.

“Jeg har fordelen af at være insider i et selskab, jeg tror meget på. Så imod al investeringsteori, så er jeg meget kraftigt overvægtet i Vestas-aktien,” siger han og forklarer, at hans samlede aktieinvestering udgør et markant beløb. I seneste årsregnskab figurer Henrik Andersen med en aktiepost på 116.772 aktier i Vestas.

“Jeg ville da lyve, hvis jeg sagde, at jeg ikke følger med hver dag. Jeg ved godt, hvad aktien handler til. Men for dem, der vil diskutere aktieprisens udviklingen inden for én uge, bliver det en utrolig kort samtale. For det har jeg ingen mening om,” siger han.

Han er i samme båd som aktionærerne.

“Hvis Vestas-aktien går ned, så taber jeg penge på det, ligesom den almindelige aktionær, og stiger den, så glæder vi os over det. Jeg tror ikke, man skal være i et misforhold, så man bliver afhængig af en aktiepris, men som topchef tror jeg på, at man skal have en smerte, hvis det ikke kører,” siger Henrik Andersen og uddyber i podcasten.

Lars Hytting, aktiechef i Artha Kapitalforvaltning, ejer aktien, men er mere skeptisk. Hør hvorfor i podcasten, som også runder den seneste udvikling i Meew, hvor medarbejdere i Sydbank har haft to kasketter på i forbindelse med rådgivningen af selskabet, som i 11. time måtte droppe en børsnotering.

Bankekspert Lars Krull siger, at der må være nogle gevaldige ører, der blafrer i banken.

I podcasten kan du også høre, hvordan Lars Hytting er faldet lidt ned og ikke længere er rasende på GN, som måtte trække forslaget om at hente 7 mia. kr. hos investorerne tilbage.

Værter: Journalist Tina Riising og investorredaktør Simon Kirketerp

Producer: Peter-Emil Witt

