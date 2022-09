To investorer på tilbudsjagt i ti aktier, der er faldet 40 pct. – er der gode køb?

En dyb krise ruller under overfalden i det danske aktiemarked. C25-indekset er faldet 20 pct. fra toppen i november sidste år, men en lang række selskaber er langt hårdere ramt. Hele ti aktier i indekset er nu nede med over 40 pct. fra deres topniveauer. Vi går i ugens udgave af Børsen Investor Podcast på tilbudsjagt i de udsalgsramte aktier sammen med privatinvestor Peter Bækgaard og investeringschef i F&I Johnny Madsen.

“Det er nogle meget voldsomme, individuelle fald i aktierne. Det er en refleksion af, at værdiansættelserne er kommet ned. Der var nogle aktier, som var meget, meget højt prissatte, og så har der været nogle selskaber, som simpelthen har skuffet på indtjeningen,” siger Peter Bækgaard og fortsætter:

“Der er nogle selskaber, som jeg prøver at følge, hvor jeg mener, der er kvalitet bag. Demant er ét af dem. Der faldt aktien meget voldsomt på et regnskab, som på ingen måde var katastrofalt. Jeg har også kig på Netcompany. Men deres sidste rapport var ikke imponerende, men den kan godt være interessant.”

Og så jagter vi samtidig svaret på spørgsmålet: Bliver aktiekrisen værre?

“Jeg tror desværre, vi skal noget længere ned,” siger Peter Bækgaard. Johnny Madsen tror til gengæld, vi har set det værste.

Og for at det hele ikke skal være rent negativt, så sætter vi fokus på Novo Nordisk, der siden sidste år næsten er fordoblet i børsværdi. Børsen-journalist Tom Frovst dækker Novo Nordisk, og han giver sit bud på, hvad der har skabt den massive investorinteresse for selskabet. Peter Bækgaard og Johnny Madsen, som begge er investeret i Novo Nordisk, diskuterer investeringscasen. Vi kan på forhånd afsløre, at de ser potentialet som stort.