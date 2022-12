Planerne var store, da selskaberne stod i kø for at lade sig børsnotere på vækstbørsen First North. Her er et statustjek

Søren Gammelgaard (t.v.) og Jesper Johansen stod som henholdsvis adm. direktør og bestyrelsesformand for at føre Orderyoyo på børsen i 2021. Førstnævnte har i dag forladt direktørposten, som til gengæld er overtaget af Jesper Johansen. Arkivfoto: Jeppe Bøje Nielsen