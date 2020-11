Tjek, om du skal booste pensionsopsparingen inden nytår og undgå topskat: “I år er der ekstraordinært mange, som kommer til at betale topskat”

Har du fået udbetalt indefrosne feriepenge, kan det være en ekstra god grund til udnytte fradragsmulighederne og indbetale ekstra på pensionsopsparingen inden nytår

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Rådgivere og pensionsselskaber minder hvert år op mod nytår om, at man bør undersøge, om det kan betale sig at indbetale ekstra på pensionsopsparingen. Og lige præcis i år kan det give mening for f...