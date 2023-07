Investeringsplatformen The Many har besluttet at afvikle alle fonde rettet mod private investorer og kun fokusere på professionelle

The Many markedsførte et projekt i Sverige, hvor overskudsenergi fra et kraftværk skulle bruges til opvarmning af tomatgartnerier og dambrug til rejeopdræt. I oktober fik alle investorerne dog deres penge tilbage, efter tilsynet havde vendt tommelfingeren nedad til projektet. PR-foto: Billerud Korsnäs. Collage: Michaël Dorbec