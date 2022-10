Et kig i bakspejlet for at sammenligne det aktuelle markedsmiljø får strateger til at frygte en gentagelse af to årtiers mager aktieperiode

Chefstrateg Henrik Henriksen frygter, at vi kommer til at se en gentagelse af aktiemarkedets udvikling fra midten af 1960’erne til begyndelsen af 1980’erne. Arkivfoto: Steven Achiam