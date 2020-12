Specialøl skal redde presset ølbranche – få overblikket over bryggeriernes udfordringer her

Vi drikker mindre øl under coronakrisen. Ølforbruget er så hårdt ramt, at det først ventes at være tilbage på niveau i 2024. Traditionelle øl har toppet, men specialøl og nye sats kan blive redningen, vurderer analytiker.

Investor Eksklusivt for kunder