Ny analyse viser, at lysten til at bo flere familier eller generationer sammen er stor. Og selvom det ikke er lutter lagkage, vejer fordelene tungest for Birgitte Palmelunds familie

To sæt ekstra hænder til at tackle ungerne i ulvetimen eller hvad med fire voksne til at stå for aftensmaden på skift i løbet af ugen? Det kan lyde besnærende for især børnefamilier at være flere o...