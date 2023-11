Regnskabsregn udløser kæmpe kursryk

Årets kurshøjdespringer Pandora fortsætter med at imponere investorerne med et – ifølge Lars Hytting, aktiechef i Artha Kapitalforvaltning – “helt klart godkendt” resultat for smykkeproducentens tredje kvartals regnskab.

Også vindmølleproducenten Vestas og Ambu har landet deres regnskaber, der giver store kursreaktioner i markedet. Investorerne sender Pandora op med 6,3 pct., Vestas stiger 8,3 pct., og Ambu ligger med en stigning på 6,3 pct., efter tre en halv times handel i onsdagens marked.

I denne uges udgave af Børsen Investor Podcast kan man høre, hvad Lars Hytting mener om Vestas. Det sker på en baggrund, hvor selskabets topchef, Henrik Andersen, med tredje kvartal overrasker positivt på flere parametre og endda åbner op for, at Vestas i 2023 kan blive en rentabel forretning.

“Det er ikke nogen fest for Vestas overhovedet. Det vidner dagens regnskab også om, det er ikke fordi, penge vælter ned i kassen, men de vælter heller ikke ud af kassen,” siger Lars Hytting, der endelig ser “håb for Vestas og håb for den grønne omstilling.”

Kæmpe marked åbner

Og netop den grønne omstilling er noget, som den danske kabelproducent NKT leverer ind i, men dertil kommer et andet “kæmpe marked,” siger Jens Larsson, der er medstifter, partner og porteføljemanager i hedgefonden St. Petri Capital.

“Det er et kabelmarked, man har ventet på i 20 år,” siger han om den amerikanske infrastruktur, som ifølge Jens Larsson er så gammel, at den i den grad trænger til at blive skiftet ud.

“Man har hele tiden regnet med, at der ville komme en stor investering i kabler, ikke bare på grund af den grønne omstilling, men fordi infrastrukturen (i USA, red.) er for gammel. Nu kommer den grønne omstilling, og det amerikanske marked kommer også langt om længe, og det er et kæmpe marked,” siger Jens Larsson, der nævner, at NKT har særligt to konkurrenter; italienske Prysmian og franske Nexans, som også gør det “forrygende” godt.

Fremtidens skygge?

I denne uges udgave af Børsen Investor Podcast fortæller Peter Conradsen, kapitalforvalter i Formue- & Investeringspleje, om sit syn på det historiske kursfald i logistik- og transportgiganten A.P. Møller-Mærsk og argumenterer for, hvorfor aktien stadig ligger i porteføljen.

Den ekstremt cykliske forretningsmodel er bare ikke skræddersyet til fremtiden, vurderer Jens Larsson, der derimod mener, at containerfragten i fremtiden vil blive ramt af, at mange selskaber – belært af coronapandemien og krigen i Ukraine – fremover vil benytte “nearshoring også kaldt friendshoring”, hvor selskaber får produceret deres varer i nærområdet, hvor den geopolitiske risiko er mindre.

Hør også, hvorfor Novozymes gennem flere måneder har fået opbygget en stor short-position i sine aktier, det vil sige, at visse investorer spekulerer i, at aktien skal falde i værdi.

Værter: Gro Høyer Thielst og investorredaktør Simon Kirketerp

Producer: Peter-Emil Witt

