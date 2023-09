Tre danske aktier sendt til tælling – er det tid til at købe op?

Ørsted, Vestas og Chemometec er blandt de aktier, der har fået flest tæsk på fondsbørsen. Spørgsmålet er, om det er tid til at købe op.

Peter Bækgaard, privatinvestor, er lidt sulten på Chemometec, som i år er faldet 44 pct.

“Jeg synes, den ser interessant ud, og vil kigge nærmere på regnskabet, som er på vej,” siger Peter Bækgaard i det nye afsnit af Børsens Investor Podcast. Han vil overveje, om Topdanmark skal skiftes ud med Chemometec i Børsens All Star-portefølje.

⚙ For at se dette indhold skal du acceptere cookies

Ørsted har siden nytår tabt 38 pct., og Vestas har tabt 27 pct. Jesper Langmack var som investeringsdirektør i PFA med til at sende energigiganten Dong, nu Ørsted, på fondsbørsen.

“Jeg solgte mine aktier, dengang Henrik Poulsen også solgte sine, ” siger Jesper Langmack med henvisning til den tidligere direktør i selskabet. Hør i podcasten om Jesper Langmack igen vil købe aktier i selskabet.

Novo delt i to

Novo-aktien blev splittet i to fra morgenstunden. Investorerne lader til at være splittede. Først blev aktien sendt op, siden ned. Men både Jesper Langmack og Peter Bækgaard ejer aktien og er ikke i tvivl.

“Behold”, siger de begge og uddyber hvorfor i podcasten.

Klar til at købe op

Jesper Langmack advarer om, at aktiemarkedet vil udvikle sig fladt eller ligefrem dykke mellem 5-10 pct. resten af året.

“Renterne vil forblive oppe, og især amerikanske forbrugere har ikke længere de samme penge mellem hænderne,” siger han.

Peter Bækgaard er klar til at købe op, hvis Jesper Langmack får ret. Hør om deres syn på aktuelle aktiemuligheder i podcasten, og hør også, hvilke aktier de vil holde sig fra.

Investorredaktør Simon Kirketerp afslører desuden sin strategi til at vinde Børsens aktiespil i ekspertpanelet. Simon Kirketerp har vundet de seneste to år.

Lyt til podcasten her: Apple, Spotify, Podbean

Værter: journalist Tina Riising og investorredaktør Simon Kirketerp

Teknik: Arjuna Alexander Kolkur Sørensen

Se Børsens All Star-portefølje her: All Star-portefølje