Skal 2023 være året, hvor der for alvor kommer styr på finanserne? Så er her en guide til at finde den bedste rådgiver

Nina Movin har mere end ti års erfaring fra kapitalforvaltningsbranchen. Hun understreger, at kommunikation er noget af det vigtigste, man skal se efter hos en rådgiver. Arkivfoto: Simon Fals