Eksklusivt for kunder

Statusmeldinger på coronakrisens effekt har sendt aktierne i flere danske selskaber op. Afklaringen er afgørende, vurderer investorer

Det var en kursbevægelse, der fik investorer i det danske børsmarked til at spærre øjnene op, da A.P. Møller-Mærsk hen ad eftermiddagen den 8. juni steg over 7 pct. på bare et kvarter, og aktien de...