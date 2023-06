Investorer: Novo tordner frem – og en anden dansk aktie kan blive kursraket på fedme 

Novo Nordisk-aktien har givet et afkast på 19 pct. siden nytår, og potentialet for virksomheden og investorer er enormt. Det mener investorerne Jesper Langmack og Christian Klarskov, som er med i det nye afsnit af Investor Podcasten.

Novo Nordisk indkasserer i øjeblikket nogle høje salgstal på vægttabsmidlet Wegovy, som foreløbig kun forhandles i Danmark, USA og Norge.

Nye tal fra sundhedsdatastyrelsen viser, at der i løbet af maj var 52.065 personer i Danmark, som indløste en recept på Wegovy. Det er en stigning på 22,6 pct. i forhold til april, og antallet af recepter steg på en måned 29 pct. alene i Danmark. Ifølge storbanken Nordea kan fedmemarkedet potentielt nå en værdi af 100 mia. dollar midt i 2030’erne.

“Novo er bare en af de aktier, man skal have i sin portefølje, og hvis jeg fik en baby i dag, ville jeg helt klart købe en børneopsparing med Novo-aktier, ” siger Jesper Langmack i Børsens Investor Podcast og erkender med et smil, at det med babyen dog nok ikke kommer til at ske.

“Årsagen til, at kursen ikke er eksploderet yderligere, er, at markedet lige afventer, hvad konkurrenterne kommer med,” siger Jesper Langmack.

Investor Christian Klarskov er enig i, at man som investor ikke kommer uden om Novo, men peger også på Zealand Pharma-aktien.

“Zealand Pharma er en af de mindre konkurrenter, som netop nu er på vej med nogle spændende resultater inden for fedme. Jeg er stock-picker, og den aktie vejer lige nu tungest i min portefølje, ” siger Christian Klarskov, som har haft et afkast på 100 pct. i sin portefølje det seneste år, og Zealand Pharma er en af tre aktier, der har trukket porteføljen frem.

Zealand Pharma er steget 200 pct. i kursværdi på et år, og alene i år er aktien steget 40 pct.

Panelet fortæller også i podcasten, hvilke øvrige aktier som er et musthave hen over sommeren, blandt andet finans og bryggeriaktier. Hør hvilke her.

Værter: Journalist Tina Riising og investorredaktør Simon Kirketerp.

Medvirkende: Investor Christian Klarskov, chef for Polaris Flexible, Jesper Langmack, investor Ole Søeberg, journalist Tom Frovst.

Producer: Mie Hee Christensen

