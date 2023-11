Novo-investorer fulde af tillid til aktien: “Ikke for sent”

Kronjuvelen i det danske aktiemarked, Novo Nordisk, er kommet så højt op på kurskurven, at små nyheder kan være gift for investorerne.

Men det danske medicinalselskab står på ingen måde dårligt over for sin amerikanske konkurrent, Eli Lilly, selvom konkurrenten har et middel, der ifølge en ny sammenligningsanalyse giver bedre vægttabseffekter end midlet fra Novo Nordisk.

Sådan lyder konklusionen i denne uges udgave af Børsen Investor Podcast.

“Det er noget fniddersnak, der bliver udelukkende fokuseret på vægttab, og så laver man en æble-pære-sammenligning,” siger Johnny Madsen, investeringschef og partner i Formue- & Investeringspleje, om de data, der i begyndelsen af ugen blev offentliggjort fra Truveta Research.

Novo Nordisk-aktien ligger tungt i hans portefølje, og det bliver den ved med på trods af analysen, lyder den klare konklusion.

Truveta Research har foretaget en sammenligningsanalyse af diabetesmidlet fra Novo Nordisk, Ozempic, og diabetesmidlet Zepbound fra Eli Lilly, og analysen giver en klar fordel til Eli Lilly i forhold til, hvor meget folk med type 2-diabetes taber sig over tre forskellige perioder.

Men hvad betyder det for Novo Nordisk position over for den amerikanske konkurrent?

“Det kommer ikke til at betyde noget, der er 800 mio. mennesker, der er overvægtige, det er et kæmpe marked, og der er ikke nogen, der kommer til at tage det med 100 pct. markedsandel, der er plads til masser af spillere,” siger Peter Bækgaard.

Hvis man endnu ikke er inde i Novo Nordisk, der siden 2016 er steget over 500 pct. i kursafkast, så lyder rådet fra Johnny Madsen:

“Det er ikke for sent, man skal bare være i aktien.”

Hør også vurderingen fra Tom Frovst, Børsens journalist der dækker Novo Nordisk og andre selskaber inden for medicinalsektoren. Han fortæller også om Zealand Pharma, der af mange investorer ses som en ny Novo Nordisk.

Stigende aktier fremover

Hør også, hvad investorerne siger om den danske transport- og logistikgigant DSV, hvorfor er aktien presset, og hvad skal der til for, at den igen kører op?

Sammen med Simon Kristiansen, seniorstrateg i Nordea, dykker Børsen Investor Podcast også ned i de 15 seneste bull-markeder, for at forstå det nuværende, og hvad man kan bruge historiske data til som investor.

I øjeblikket er det amerikanske brede aktieindeks S&P 500 i sit 15. bull-marked, det er 13 måneder langt. Det vil sige, at det er 13 måneder siden, at S&P 500 steg med 20 pct., hvilket netop definerer et bull-marked.

Med data for S&P 500 tilbage til december 1941 og frem til december 2022 har aktiemarkedet oplevet bull-markeder, der varede mellem fire og 147 måneder, hvor afkastet inkl. udbytte og i dollar har givet afkast på mellem 21 pct. og hele 582 pct.

Kigger man på gennemsnittet for hele perioden, hvilket inkluderer krige, kriser, stigende og faldende renter, recession og geopolitiske spændinger, så er det årlige afkast inkl. udbytte på hele 11,4 pct.

“Man vil blive overrasket over, hvor mange – selvom de ved, det her er tilfældet – ikke rigtig følger det (viden om, at aktier i snit stiger over lang tid, red.), for i stedet at sælge ud på det allerdårligste tidspunkt og købe op igen på det allerværste,” siger Simon Kristiansen.

