Kom med bag kulissen og ind i maskinrummet hos Børsens investorredaktion, og bliv klogere på, hvordan en af årets mest læste artikler blev til. Dette kapitel tager afsæt i kriseramte Audientes, der blev anklaget for at føre investorer bag lyset ved et aktiesalg

Audientes-topchef Steen Thygesen kunne under Børsens interview ikke vise, hvor risikoen forbundet med manglende betalinger stod nævnt i prospektet for aktiesalget. Foto: Simon Fals Foto: Simon Fals