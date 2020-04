Eksklusivt for kunder

Et drastisk fald i udbuddet af boliger i kølvandet på coronakrisen bør ikke få dig til at droppe købsplanerne, mener fagfolk. Det åbner tværtimod op for bedre forhandlingsmuligheder

Lysten til at træde over dørtærsklen og nysgerrigt inspicere en mulig kommende bolig er sat på vågeblus for de fleste, efter coronavirussens indtog i Danmark, og også udbuddet af boliger er dalet d...