Klumme: Aktiespil for de (over) modige? Endnu en aktie er steget 500 pct.

Hvis man vil gøre god figur i Børsen Aktiespil, er man nødt til at løbe lidt risiko. Det har jeg efterhånden skrevet om mange gange, når jeg har forsøgt at bidrage med mit bud på en fornuftig vinderstrategi.

Men hvis man troede, man kunne vinde et aktiespil ved at følge de gængse råd om at have god spredning på investeringerne, vælge solide selskaber og så lige skrue en tand op for risikoen – det er jo trods alt fiktive penge, vi leger med – så kan man åbenbart godt tro om igen. Jeg skal i hvert fald ærligt indrømme, at det har overrasket mig, hvor langt nogle spillere har haft held med at bevæge sig ud på risikokurven uden at falde i.

Vi kender efterhånden alle historien om SAS, hvis tilsyneladende værdiløse aktie i begyndelsen af oktober steg over 450 pct. fra dagens åbningskurs og rev toppen fuldstændig løs fra resten af spillerfeltet. Nu kan vi så føje endnu et kapitel til fortællingen om, hvor stor en betydning risikovillighed har for ens chancer for at vinde det hele.

Ny kursstigning på 500 pct.

Northern Drilling er et norsk selskab, som har specialiseret sig i at bore efter olie og gas i arktiske områder. Sidst i september kom det frem, at det havde tabt en voldgiftssag mod et stort sydkoreansk skibsværft om annullering af ordrer på to dybvandsrigge – en sag, som oprindeligt blev anlagt, fordi ledelsen i Northern Drilling mente, der havde været tale om både ordreforsinkelser og kontraktbrud.

Nederlaget i retten fik straks aktien til at styrtdykke. Sagen er nemlig den, at selskabets eneste reelle aktiv er den potentielle refundering af forudbetalingen på de to skibe på godt 1,2 mia. kr. plus eventuelle renter og erstatning, som selskabets ledelse også gik efter. Altså er Northern Drilling noget nær værdiløst, hvis udfaldet af retstvisten får lov at stå.

Hvorfor er det så interessant i den her sammenhæng? Jo, den noget mudrede situation har nogle spillere lukreret voldsomt på. Selskabet har meldt ud, at man vil anke afgørelsen, og at sagsomkostningerne skal finansieres af en kapitalforhøjelse, som sender nye aktier i omløb og stort set udvander værdien af de eksisterende. Med andre ord er håbet, at investorerne vil være villige til at satse på, at sagen kan vendes til Northern Drillings fordel. I perioden mellem den 31. oktober og den 2. november har det ført til, at aktieværdien er gået fra 0,3 norske kroner til 2,13 norske kroner, en stigning på 500 pct.

Tidligere vinder er med i front

Her er der nogle dynamikker i spil, som er meget vanskelige for den almindelige investor at gennemskue, og det er da også svært at anbefale, at man anlægger samme spekulative strategi og smider sine egne penge efter sådan en lodseddel. Men i Børsen Aktiespil er det præcis det, der skal til, og det har tilsyneladende gjort, at den p.t. førende spiller, Ildefenso, har lagt sig alene i front med et afkast på 191 pct. Det er sådan en spiller, som har forstået, at man er nødt til at tage nogle midler i brug, der ligger urimeligt langt væk fra det, en normal investor ville gøre for at nå til tops.

Samme strategi har spillets nummer to anvendt. Her finder vi Venai Ponsong med 162 pct. i afkast. En spiller, der tidligere har vist, hvad han kan. For han vandt aktiespillet i 2020, da han formåede at skabe et afkast på 51 pct. på to måneder.

Jeg kan kun tage hatten af for det grundige forarbejde, der må ligge bag de resultater, de førende spillere har opnået.

Ekstra præmie på spil

Aktiespillet er på vej ind i slutspurten og slutter med ugens udgang.

Fra Børsens side har man også taget konsekvensen af, at spændingen virker til at være fuldstændig væk i kampen om hovedpræmien, og indført en slutspurtspræmie på 25.000 kr. til den aktiespiller, som kan opnå det største procentuelle afkast i en enkelt portefølje i perioden 6. november-9. november.

Her kan det være en god idé til at kigge mod de danske selskaber. Flere er på vej med regnskaber i den aktuelle periode, og hvis man forsøger at lægge sig tungt i nogle af dem, man tror, kan levere varen – eller mere til – så skulle der være god mulighed for at lave et godt afkast.

Og ellers må man bare på udkig efter den næste SAS eller Northern Drilling.