Nina Movin deltager i aktiespillets ekspertpanel: “Jeg vil gå ind med 200.000 kr i Facebook”

Nina Movin har allerede valgt sine aktier til aktiespillet. Hun satser benhårdt på tech og griber profitten, hvis den byder sig

Den tredje aktiehaj i ekspertpanelet dækker 40 pct. af sin portefølje ind med Facebook-aktier. Det er Facebooks databaserede og stærke forretningsmodel, som ligger til grund for den kommende investering på 200.000 kr. i tech-giganten. Resten af de fiktive kroner går til aktier i samme kategori, mens et par danske og svenske aktier også sniger sig til en lille andel.

Stor vægt på data

Nina Movin er i en portrætserie blevet kaldt en af fondsbørsens sidste rockstjerner. Nu er hun adm. direktør i Otto Mønsteds Fond og har “aktier” skrevet med fed hen over hele sit cv. Til hverdag forvalter hun den arv, som margarineproducenten og Danmarks engang rigeste mand efterlod sig. Lige nu er den på omkring 700 mio. kr.

Blå bog Nina Movin Adm. direktør i Otto Mønsteds Fond.

Tidligere nordisk

direktør hos Columbia Threadneedle.

direktør hos Columbia Threadneedle. Tidligere aktiechef i Nordea Securities.

Tidligere aktiechef

i PKA.

i PKA. Uddannet Cand.polit. fra Københavns

Universitet.

Universitet. Deltager som én ud

af fire aktiehajer i Børsens Aktiespils ekspertpanel.

Nina Movin holder typisk sine investeringstemaer i nogle år, og lige nu er temaet ikke til at tage fejl af. Data og digitalisering. Det er blandt andet de virksomheder med en god beholdning af data, som løber med fondsdirektørens opmærksomhed.

Data er i følge Nina Movin en rigtig solid byggesten for en god forretningsmodel og her er Facebook altså bare overlegen. Især hvis man ligesom hende er glad for vækstvirksomheder.

“Der bliver udviklet enormt mange forretningsmodeller baseret på disse data,” siger hun og henviser blandt andet til Facebook, som har en salgsvækst på omkring 20 pct. – også under corona.

Men det er ikke kun de virksomheder, som ejer dataene, der ulmer i direktørens aktiestrategi. Det er også dem, som beskytter dataene. Nemlig cybersikkerhedsvirksomheder.

“I og med det hele bliver mere og mere digitalt, så er det også blevet lettere for de folk, der ikke skal have adgang til det, man har på sin server,” siger hun og tilføjer:

“Men det er et svært område, blandt andet fordi der er meget regulering.”

En forsigtig investor

Hun kommer til at handle Facebook for 200.000 kr., Alphabet for 50.000 kr., Apple for 50.000 kr. og Cbrain for 25.000 kr. Men selvom de digitale virksomheder fylder mest, bevæger Nina Movin sig også en anelse i en anden retning. F.eks. er hun glad for Investor AB Sverige.

“Det er jo mere eller mindre hele det svenske indeks i én branche – som også ejer industrivirksomheder,” siger hun.

Nina Movin beskriver sig selv som en forsigtig og tematisk momentuminvestor: forholdsvis kortsigtet, og så hiver hun lidt profit ud en gang imellem.

“Normalt ville man måske sige, at momentum betyder høj risiko, men jeg kan også godt lide at have lidt likviditet og netop tage noget profit. Så jeg er in between,” siger hun.

Hun har altid øjnene rettet mod fremtiden. Derfor er de historiske kursbevægelser heller ikke noget, der optager hende synderligt.

“Hvad er det for en verden, vi skal ind i, og hvad er der et behov for?” spørger hun i stedet sig selv, inden hun går ind i et nyt aktiekøb.

Lidt mere risiko

Nina Movin mener, at aktiespillet i sig selv lægger op til, at man tager lidt højere risiko. Dog tror hun ikke, at hun vil ændre sin strategi voldsomt.

“Jeg følger nogenlunde samme strategi, men med lidt større positioner i aktierne end normalt. Dermed påtager jeg mig højere risiko,” siger hun og tilføjer, at hun normalt spreder sine aktier meget ud.

Ud over at vælge nogle aktier, der kan klare sig i perioden, og tage lidt profit, hvis den skulle vise sig, vil hun nok handle lidt mere aktivt end normalt. Men det er stadig de samme aktier, hun har kig på.

“Jeg tager ikke en eller anden ind fra siden, som jeg ellers ikke ville se på,” siger hun.

“ Jeg tager ikke en eller anden ind fra siden, som jeg ellers ikke ville se på Nina Movin, adm. direktør i Otto Mønsteds Fond

Nina Movin ved godt, at der en risiko for, at tech-aktierne har nået klimaks. Det skræmmer imidlertid ikke den fremtidsorienterede investor.

“Det er klart, at sætter markedet sig, og sætter tech sig, så ender jeg i bunden af det her spil,” siger hun med en fortsat tro på, at tech-aktierne vil præstere.

En svær periode

“Tag noget profit, og få spredt risikoen,” lyder rådet altså fra den garvede investor.

Hun vil forsøge at være den fornuftige stemme og vise, at man også kan hente et rimeligt afkast ved at sprede sine investeringer.

“Hvis der kun havde været én aktie, tror jeg slet ikke, jeg ville have været med,” siger hun.

Ifølge Nina Movin kommer aktiespillets deltagere til at kigge ind i en svær periode med meget bevægelige aktiekurser.

“Jeg tror, vi kommer ind i en ganske volatil periode. Det gør det særligt svært med præsidentvalget, hvor det ikke er sikkert, at man kan udpege en vinder hurtigt. Det, og det generelle politiske billede, hvor politikerne i stigende grad sætter deres præg på markederne, vil give en masse usikkerheder,” siger hun.