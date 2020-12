Guld var en fantastisk investering, lige indtil det vendte: “Jeg kan ikke tåle at se noget glimte som guld uden at tænke: Oh no”

Medstifter af SDG Invest har set nok af verden til at mene, at en bedre verden begynder med, at virksomheder tager ansvar for deres egen værdikæde

Investor Eksklusivt for kunder