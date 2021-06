Investorredaktør: 332 pct. i afkast senere fik jeg en huskekage for ti år gammel aktieadvarsel

Danske aktier er dyre – rigtig dyre. Men det behøver ikke betyde, at der venter dem en kurskatastrofe. Bare se på en ti år gammel advarsel

Sommetider skal man passe på med, hvad man spørger om. Man risikerer jo at få det lige tilbage i hovedet. Den anden dag fik jeg en huskekage med hjem, da jeg havde en række investorer i studiet til vores digitale aktieevent Børsen Investor Meetup.

To af gæsterne var investeringschef i Formue- & Investeringspleje Johnny Madsen og Ole Søeberg, der er formand for Dansk Aktionærforening og porteføljeforvalter i Advice Capital.

“ Næste gang du hører, at danske aktier er helt uhyggeligt dyre, så lad være med at paniksælge dine papirer

Diskussionen gik på værdiansættelsen af det danske aktiemarked og det fremtidige afkastpotentiale, da ordvekslingen forløb således:

Mig: “Hvad tænker I om det med, at man siger, at danske aktier er blandt verdens dyreste?”

Johnny Madsen: “Jamen, det er, at kvalitet koster.”

Ole Søeberg: “Det har man sagt tidligere også. Det ved du godt, Simon.”

Efter en kort tænkepause slog det mig:

“Ja. Jeg må indrømme, at jeg selv er én af dem, der har skrevet de historier. Og jeg tror, at jeg skrev den for ti år siden også, hvor det var på forsiden af Børsen, at vi havde verdens dyreste aktier. Vi behøver ikke træde mere rundt i det, men afkastet har da vist været fornuftigt siden…”

SE DET HELE: DER ER ADGANG TIL BØRSEN INVESTOR MEETUP LIGE HER

Forsiden for ti år siden

Og ja, afkastet har i den grad været fornuftigt – og også langt mere end det. Efter Børsen Investor Meetup har jeg været i arkiverne, og der blev i den grad advaret om risiko for ti år siden.

“Tårnhøj risiko på dyre danske aktier,” skrev vi på forsiden 20. april 2011.

En af kilderne i artiklen dengang var Henrik Drusebjerg, der da var seniorstrateg i Nordea:

“De danske aktier risikerer at få en ordentlig én over nakken, hvis der igen opstår uro. Når man har et marked, der har klaret sig så godt, som det danske gjorde sidste år, og indtjeningsforventningerne og prissætningen samtidig er høj, så er der også plads til, at det virkeligt kan give sig, hvis resultaterne skuffer, eller der sker et eller andet ubehageligt i verdensøkonomien,” sagde han om risikoen i de højt prissatte danske aktier.

Stadig ekstremt dyre

Historien om de dyre danske aktier har været skrevet et utal af gange siden – og vil sikkert blive det igen.

For danske aktier er i dag fortsat ekstremt dyre i prissammenligninger med andre aktiemarkeder, når man måler på, hvor meget man som investor betaler for at få andel i 1 kr. af selskabernes indtjening.

Ole Søebergs kommentar er en god huskekage: At aktier er dyre målt på prisen for indtjening, er absolut ikke ensbetydende med, at det fremtidige afkast kører ud over afgrunden.

Danske eliteaktier er i særklasse. En del af dem er globalt førende eller i verdenseliten inden for deres felt. De har leveret stærk indtjeningsfremgang over de ti år, der er gået. Og C20-aktierne har samlet leveret 332 pct. i afkast siden forsidehistorien i 2011.

Langt mere end eksempelvis tyske aktier, som ellers i opgørelsen dengang var langt billigere end danske. Her lyder afkastet i samme periode for DAX-indekset på 116 pct. Og russiske aktier, der ellers lignede et slagtilbud, har været en skidt historie med et afkast målt i kroner på 68 pct. på ti år.

Situationen kan vel bedst sammenlignes med det, vi oplever på boligmarkedet, hvor beliggenhed er altafgørende for prisudviklingen, og hvor friværdierne i samme tidsrum i Hellerup og Gentofte samt på Frederiksberg i den grad er spurtet fra udkantsdanmark. Her er det udbud og efterspørgsel, der driver prisudviklingen. Det samme gælder på aktiemarkedet. En stærk historik, stigende indtjening og forventning om, at det fortsætter i samme retning, driver aktierne frem.

Prisstigninger

Forskellen fra 2011 og til 2021 er til gengæld, at den generelle prissætning på aktiemarkedet i dag er langt højere end for ti år siden. Så når man gør det op på den måde, var danske aktier faktisk et slagtilbud, dengang advarslen lød. Hvor man for ti år siden i gennemsnit som investor betalte 15 kr. for at få andel i 1 kr. af den årlige indtjening i et C20-selskab, er prisen i dag 26,4. Men det er ikke et fænomen – eller et faresignal, om man vil – der er isoleret til Danmark. Lempelig pengepolitik med renter på nulpunktet har skabt pengerigelighed og gjort obligationer irrelevante, i en grad der har været med til at sende efterspørgslen efter aktier op og dermed prissætningen.

Kigger man længere ned i tallene og tager et tjek på de tre dyreste aktier tilbage i 2011, så var det Novozymes, Demant og Novo Nordisk, som dengang blev handlet til p/e-værdier estimeret på baggrund af den forventede indtjening de næste 12 måneder, som lød på 28,7, 22,7 og 22,3. Er afkastet så over den tiårige periode, der er gået, faldet fuldstændigt gennem gulvet? Så absolut ikke. Det gennemsnitlige årlige afkast for C20 har i perioden været 15,5 pct., mens det for de tre aktier lyder på henholdsvis 12,1, 13,7 og 16,5 pct.

Den helt klare konklusion må derfor være: Næste gang du hører, at danske aktier er helt uhyggeligt dyre, så lad være med at paniksælge dine papirer. Der kan være mange gode grunde til, at aktiemarkedet skal falde, men man skal ikke lade sig skræmme af høje p/e-værdier.

For som Johnny Madsen siger: “Kvalitet koster.”

Og danske aktier er topkvalitet. Det var de i 2011. Og det er de stadig den dag i dag, hvor de dyreste aktier i eliteindekset, som i mellemtiden er blevet udvidet med fem selskaber og har taget navneforandring til C25, i dag er Ambu, Genmab og Netcompany.

SE DET HELE: DER ER ADGANG TIL BØRSEN INVESTOR MEETUP LIGE HER