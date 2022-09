Investorer: Denne cocktail er gift for markedet – kurstab på 15-20 pct. på en uge

På bare én uge har store danske aktier som DSV, Vestas, Rockwool og GN Store Nord tabt mellem 15 og 20 pct. Nedturen ruller, og det går desværre stærkt lige nu.

Kombinationen af stigende renter, økonomisk tilbagegang og faldende kurser er den mest giftige cocktail for aktieinvestorer. Sådan lyder det fra investorerne Peter Bækgaard og Josephine Cetti i Børsens Investor Podcast. De tror, at aktiemarkedet skal endnu længere ned – udover de store fald, der allerede har ramt aktierne.

“Jeg venter på, at de private investorer kapitulerer og for alvor smider deres aktier, før jeg samler op,” siger Peter Bækgaard, privatinvestor og tidligere børsmægler.

Han står selv med et tab på over 30 pct., men det kunne være meget værre, hvis ikke det var for en tung aktiepost i Novo Nordisk, der er i plus i år.

I hedgefonden Skt. Petri Capital, hvor Josephine Cetti er porteføljespecialist, har den seneste måned også kostet dyrt.

“Sommermånederne var hårde ved os, så vores portefølje er gået fra plus 5 pct. til nu et lille minus. Men vi prøver hele tiden at arbejde med en gameplan for, hvad vi gør i forskellige scenarier.”

Nedturen har også kostet dyrt i Børsens All Star-Portefølje. Hør i podcasten, hvilke planer de to investorer har.

Værter: journalist Tina Riising og investorredaktør Simon Kirketerp.

Teknik: Peter-Emil Witt

Følg All Star-Porteføljen her: https://www.home.saxo/da-dk/campaigns/all-star-portfolio