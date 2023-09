Investoranalysen: Stakkels dig, hvis du heller ikke har ejet Novo Nordisk-aktier

Udviklingen for C25-indekset er tæt på en nulløsning i år. Bare 3 pct. er indekset i plus med i 2023. Så ingen grund til jubel. Men prøv engang at løbe listen af de største danske aktier igennem.

Det er en trist omgang. Mange aktier kan end ikke følge med kursstigningen på 3 pct. Og helt skidt ser det ud for Vestas, Bavarian Nordic og Ørsted, der har tabt mellem 23 pct. og 36 pct. af kursværdien. Ret hurtigt står det klart, at vi faktisk befinder os midt i et ret skidt aktieår.

Var det ikke for Novo Nordisk, der med en status som Europas mest værdifulde børsselskab og en markedsværdi på rundt regnet 3000 mia. kr., så ville indekset over de største danske aktier have fået en kold afvasker i 2023.

For aktien er steget hele 46,5 pct.

Som investor kan du meget vel sidde med én af to problemstillinger lige nu:

1) Stakkels dig, hvis du ikke har haft Novo Nordisk. Et buldrende aktietog er kørt lige forbi. Og det er ikke bare i år, det gælder. Over de seneste årtier har aktien været blandt de mest lukrative investeringer på børsmarkedet overhovedet. Da jeg sidst tjekkede tallet på Bloomberg, var aktien steget 28.569 pct. fra 1990’erne og til i dag. Altså er hver tusindkroneseddel investeret blevet til 286.690 kr. Og beløbet er endnu højere, hvis du løbende har sørget for at geninvestere dine udbytter.

Og jeg er selv én af dem, der står tilbage på perronen og blot ser på aktien med beundring. For jeg ejer ingen danske enkeltaktier – for at kunne skrive frit om dem. Men jeg indrømmer gerne, at der da er få aktier, jeg så gerne ville have ejet, som Novo Nordisk. Her er opturen skabt på massiv vækst i både omsætning og indtjening – de seneste år drevet af det storsælgende vægttabsmiddel Wegovy.

Det er et stjerneeksempel på en god aktiecase.

Ikke bare i år, men altså over de seneste årtier, er der blevet skabt og opbygget massive formuer i selv mindre privatinvestorers lommer.

“Det var happy tuesday for mig forleden. Jeg tjente lige 1 million kr. Altså på Novo,” lød det fra en rigtig, rigtig glad Novo Nordisk-aktionær, jeg i sidste uge mødte, da vi havde inviteret lytterne med til optagelse af vores podcast, Børsen Investor.

Et par uger forinden steg Novo Nordisk-aktien nemlig 17 pct. på bare en enkelt handelsdag, efter at selskabet igen-igen kunne fremlægge nye og stærke forskningsdata for Wegovy.

Hendes startinvestering var 30.000 kr. Du kan selv prøve at regne på, hvor stor en værdi, hun så har samlet i aktien i dag. Det er ret pænt.

Det er den slags historier, aktiedrømme er gjort ud af.

Hovedoverskriften for den podcastudgave blev: Tid til at sælge ud af Novo Nordisk? Sådan ser tre investorer på aktien

Og det leder mig over i den næste problemstilling:

2) Aktien udgør med stor sandsynlighed en ret stor andel af din portefølje – måske også for stor?

Har du Novo Nordisk-aktien i din portefølje, så sidder du formentlig til gengæld med en rigtig positiv problemstilling. I hvert fald hvis du har formået at sidde på hænderne gennem de seneste års optur, hvor værdien alene regnet fra foråret 2021 er steget langt over 200 pct.

Jeg kender investorer, som har en baggrund fra den professionelle del af investeringsmiljøet, der har mellem 35 og helt op til 50 pct. af deres aktieinvesteringer alene i Novo Nordisk.

I forhold til normal risikostyring, så skriger det til himlen. Spredning er jo redning. Og den model med så meget i én aktie er på ingen måde spredning. Det er i stedet risikomaksimering rettet mod en enkelt aktie.

Men omvendt: At Novo Nordisk udgør en så stor andel af deres porteføljer i dag, er netop én af årsagerne til deres succes på aktiemarkedet. For de helt store aktieformuer bygges ved, at man rammer én aktie som Novo Nordisk, hvor forretningen leverer eksponentiel vækst over tid, og aktiekursen følger med op.

Det er en kunst at holde fast i vinderaktierne og i stedet sælge taberne. Og faktisk behøver man som investor kun ganske få rigtigt gode investeringer for over tid at trække et stort samlet afkast hjem til en portefølje, der i hvert fald fra starten har en stor spredning.

Derfor kan det godt være fornuftigt, at holde store enkeltinvesteringer, hvis bare de har vokset sig op i størrelse over tid, og man fortsat kan bære risikoen. Men ingen investeringsrådgiver vil anbefale, at du som startinvestering sætter 50 pct. af din aktieformue i en enkeltaktie.

Enorm interesse for Novos aktiesplit

I denne uge har den store begivenhed for Novo Nordisk-aktien været det aktiesplit, som blev gennemført onsdag morgen. Her blev hver aktie delt i to. En transaktion, som selskabet meldte ud var på vej ved halvårsregnskabet i august.

Et aktiesplit har ingen konkret betydning for værdien af et selskab, da den samme værdi bare bliver delt ud over flere aktier. Og det var egentlig også lidt den holdning, jeg gik ind til aktiesplittet med. At det ikke var noget, vi behøvede at skrive ret meget om.

Kun fordi én af mine kolleger på et redaktionsmøde insisterede meget kraftigt på, at det helt sikkert var interessant, satte vi os til tastaturerne og gennemgik scenarierne omkring et aktiesplit i detaljer. Og her på bagkant må jeg bare erkende, at interessen for Novo Nordisk-aktien er enorm.

Artiklen er her: Novo Nordisk laver akties­plit: Her er, hvad det betyder for dig

Det er med længder blevet den absolut mest læste artikel fra Børsens investorredaktion i år. Så jeg undervurderer aldrig interessen for et aktiesplit igen.

Derfor bragte jeg og podcastens vært Tina Riising også emnet op, da vi i onsdags optog denne uges udgave af Børsen Investor Podcast sammen med investorerne Jesper Langmack og Peter Bækgaard, der begge er Novo Nordisk-aktionærer.

Du kan høre deres syn på aktien her:

Afsnittet findes også i Apple-podcast her

Umiddelbart kan effekten af et aktiesplit synes lille, men hvis Novo Nordisk ikke fra 1980’erne og frem til i dag havde splittet aktien løbende, ville kursen i dag have været 200 gange højere, end tilfældet er. Så i stedet for den nuværende kurs i på ca. 680 kr., ville aktien koste op mod 136.000 kr. pr. styk.

En pris mange privatinvestorer ville have haft svært ved at klare.

Og et aktiesplit skal netop sikre likviditeten i aktien og sikre, at selv de mindste privatinvestorer kan komme rundt i den.

Byd velkommen til Børsens Investeringsguide

Jeg håber, vi skal have flere aktiemillionærer i Danmark. Det er måske ikke helt let at se, men jeg står derfor med en stor nyhed her: Børsens Investeringsguide

Børsens Investeringsguide



Til gengæld er det nok ikke nogen hemmelighed, at jeg synes, aktier er relativt fantastiske – i hvert fald hvis man investerer langsigtet.



Præcis det vil jeg gerne være fortaler for.



Drop jagten på de spekulative lyngevinster og gå efter det lange seje træk i stedet, som kan bygge formuer over tid.



Det gør jeg selv – efter at have begået tilstrækkeligt mange fejl, skruet alt for langt op for risikoen og betalt dyre lærepenge, da jeg trådte mine første skridt ind på aktiemarkedet for snart 20 år siden.



Jeg deler gerne ud af det, jeg har lært. Jeg tror på, jeg efterhånden har lidt at give videre, der er værd at lytte på.



Det gør jeg her, hvor målet med Børsens Investeringsguide er at give nye, mulige investorer en introduktion til aktiemarkedet, så vejen til afkast ligger nogenlunde åben, og du kan undgå de værste fejltagelser.



Du kan tilmelde dig her: Børsens Investeringsguide



Så tager jeg dig igennem fem trin på fem uger. Hver uge modtager du en mail, der stiller skarpt på et nyt hjørne af det at investere i aktier.



De fem trin lyder således:



1. Hvor skal du starte?

2. Hvordan vælger du de rigtige aktier?

3. Hvornår er det rigtige tidspunkt?

4. Syv ting, du aldrig må gøre – og tre, du altid skal gøre

5. Sådan bliver du endnu klogere



Derfra kan du bygge videre på din viden og aktiestrategi. Og er du allerede investor, kan du forhåbentligt også få noget med derfra. For man må aldrig tro, man kan det hele.



For husk: Aktier kommer altid med en risiko.

Aktiespillet er i luften

Torsdag gik dette års store aktiespil i luften. Hvordan vinder du så hele skidtet? Jeg har luret den.

Du kan tilmelde dig her: Børsens aktiespil 2023

I 2019 vandt handicaphjælper Henrik Dahl-Andersen efter at have investeret i det amerikanske biotekselskab Agile Therapeutics, der steg 537 pct. på én uge efter positive meldinger fra de amerikanske lægemiddelmyndigheder FDA om selskabets eneste produkt, hormonplastret Twirla.



I 2020 blev en særlig faktor afgørende for vinderen, installatør Venai Ponsong. Han satsede massivt på Pfizer og Moderna, og begge aktier lettede, da meldingen kom, om at coronavaccinerne var på vej.



I 2021 blev alle, der havde satset på biotekselskabet Oncopeptides kørt fuldstændigt over, da den på én enkelt dag faldt 90 pct. efter en nedslående melding. Men energitrader Steffen Nielsen udnyttede faldet til at tage et sats og smed 25 pct. af sin portefølje i aktien. To dage senere steg den knap 60 pct. og bragte ham frem som vinder af spillet.



I 2022 blev vinderen Niels Marstrand. Han brugte sin viden fra ni år i sundhedssektoren til at jagte afkast i biotek og købte det svenske selskab Bioarctic. Den steg 173 pct. efter godkendelse af et middel, som selskabet har været med til at udvikle, til bekæmpelse af Alzheimers.



Jeg øjner altså et mønster: Biotek.



Noget jeg afskyr i det virkelige liv. Jeg har ad flere omgange formået at brænde mig noget så eftertrykkeligt på den aktietype, der rummer så enorme afkastmuligheder og samtidig betyder maks. risiko.



Men i aktiespillet gør jeg en undtagelse. For når jeg bliver spurgt om en vinderformel, så er svaret: Fuld risiko.



Jeg har i det nordiske børsmarked identificeret biotekselskaber, som i løbet af de kommende måneder kan levere nyheder, der kan rykke i børskurserne:



Zealand Pharma, Mendus AB, Active Biotech AB, BioInvent International AB og Hansa Biopharma er med i min portefølje.



Og så for at det hele ikke skal køre helt ud over kanten, hvis et af selskaberne fejler stort, er der også plads til det danske aktiemarkeds helt store trækhest, som er alt det, biotekselskaberne drømmer om at blive. Et succesfuldt medicinalselskab: Novo Nordisk

Jeg har skrevet om min tilgang til spillet her: Her er mit bud på et “alt eller intet”-sats i aktiespillet

Hvordan det ender med at gå, kan følges i gruppen her: Børsens aktiepanel



Her ser jeg frem til at dyste mod bl.a. chefredaktør Niels Lunde, investorjournalist Anine Holmelund Frandsen, Dansk Erhvervs direktør Brian Mikkelsen, finanskonsulent Zusanna Grethe Norrild, aktierådgiver Lars Jørgen Rasmussen, direktør Maja Vonsild Jørgensen, aktietrader Stefan Rasmussen, investor Thomas Juul-Larsen, fremtidsanalytiker Christiane Vejlø og investor Christian Klarskov de kommende måneder – og forhåbentlig se mit afkast lette.

I skrivende stund ligger jeg nummer ét. Det hele takket være Mendus-aktien, der er steget 17 pct. på bare to dage. Så starten er i hvert fald god.



Vi håber, aktiespillet kan fungere som introduktion til aktiemarkedet for mulige nye investorer. Også selvom det “bare” er et spil.



God vind med afkastet og god weekend

Simon Kirketerp, investorredaktør