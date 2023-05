Investoranalysen: Fire nye topaktier har leveret afkast på +100% – og de har en række fællestræk

Én lille gruppe af aktier på vækstbørserne Nasdaq First North og Spotlight er stormet frem i et ellers svært børsmarked, hvor bristede afkastdrømme og skuffelser står i kø.

Aktierne FOM Technologies, Shape Robotics, Freetrailer og Scandinavian Medical Solutions tilhører denne eksklusive gruppe af aktier, som alle har mere end doblet investorernes startinvestering. De har leveret afkast på mellem 137 pct. og 458 pct. til de investorer, der ved børsnoteringerne stillede med risikovillig kapital og købte de nyudstedte aktier.

“ Jeg har et excel-regneark, som afdækker udviklingen på 54 aktier noteret via vækstbørserne siden 2017. Det indeholder for det meste den slags afkast, man ikke ønsker at se som investor

De fire kursraketter – som jeg her lidt populært kalder topaktierne – blev børsført fra 2018 til 2021 og er den positive del af en historie, hvor de dårlige investeringscases på vækstbørserne – desværre – igen og igen tager fokus.

Her er 47 af aktierne i minus. 18 af dem er faldet mere end 75 pct. fra børsdebut. Så at bevæge sig ud på vækstbørserne som investor har været som af vade direkte ud i et minefyldt terræn. Til gengæld har de succesfulde aktier klare fællestræk.

Og vækstbørsernes topaktier og deres fællestræk er hovedtemaet i denne uges udgave af nyhedsbrevet Investoranalysen, som lander hos dig fra Børsens investorredaktion hver lørdag. Du kan tilmelde dig her og fremover få det direkte i din mailboks.

Vi har netop afdækket, hvordan en stribe selskaber med blødende aktiekurser nu søger mod udgangen af børsmarkedet. Senest Happy Helper, der i en børsmeddelelse sent onsdag, som det femte selskab i år vælger at siger farvel til Nasdaq First North. Her har investorerne tabt 98,5 pct. målt fra introduktionskursen i 2018.

5 selskaber har i år sat retning mod børsexit fra Nasdaq First North: Copyright Agent, Re-Match, Enalyzer, Valuer og senest Happy Helper.

I denne uge har vi også taget fat på en opsigtsvækkende udvikling i selskabet Audientes. Her var der ambitioner om et salg på 27 mio. kr. i 2022. Det endte langt fra målet, og selskabet er endda endt med på bagkant at tilbageføre næsten hele sit salg for 2022 i en nedskrivning

Vi måtte derfor give selskabets adm. direktør Steen Thygesen et kald for at få opklaret, om salget virkelig løber baglæns?

Det kom der denne artikel ud af: Børssel­skab ville sælge for 27 mio. kr. – nu står der blot 100.000 kr. tilbage

Det ser ikke kønt ud. Investorerne har her tabt 95 pct. af investeringen på tre år.

Og den slags eksempler kan jeg desværre sagtens levere flere af. Men Audientes og den type selskaber fejler på en række afgørende faktorer, som gruppen af topaktier til gengæld har formået at levere på.

Man skal holde, hvad man lover, det gælder også på aktiemarkedet og til sine investorer. For det underbygger tillid, tiltro og investorernes forhåbninger til den fremtidige indtjening, som er blandt de indtryk og faktorer, som driver efterspørgslen og dermed prisen op på en aktie i børsmarkedet.

Hvor et selskab som Audientes p.t. ikke er i nærheden af at kunne fremvise regnskabstal, der viser fremgang i salget, eller for den sags skyld positive regnskabsmæssige resultater, så er det noget, der i samtlige fire tilfælde er blevet leveret af topaktierne.

De har med den kapital, de fik ind ved børsnoteringerne, formået at løfte deres forretninger op, skalere deres vækst og enten er de lykkedes med det eller på vej til at veksle eventuelt røde tal på bundlinjen til indtjening.

Freetrailer: +458 pct.

Tag eksempelvis Freetrailer, der i 2018 solgte nye aktier for 14 mio. kr. Her er omsætningen gået fra 30,2 mio. kr. til 62,5 mio. kr., mens et underskud før skat på 3,5 mio. kr. er blevet vendt til et overskud på 10,6 mio. kr.

“ Fokus de seneste år har været at generere bundlinje og konsolidering, hvilket har været rigtig sundt for forretningen, men man kan ikke spare sig til vækst Adm. direktør Nicolai Frisch fra Freetrailer

Selskabets direktør Nicolai Frisch udtalte tidligere i år, at der endda skal mere kul på væksten:

“Fokus de seneste år har været at generere bundlinje og konsolidering, hvilket har været rigtig sundt for forretningen, men man kan ikke spare sig til vækst.”

“Freetrailer har et kæmpe potentiale i forhold til international udrulning. Ingen konkurrenter kan matche Freetrailer på vores kundeservice og kvalitet af trailerudlejning samt mængden af kunder, vi sender ind i vores partneres butikker. Det budskab skal vi have klarere ud til markedet.”

...

FOM Technologies: +347 pct.

I FOM Technologies har stifter Michael Stadi til stadighed leveret sit mantra “Underpromise, overdeliver” ved over årene at sende en stribe opjusteringer afsted til sine investorer. I en artikel om problemstillingen med de mange skuffelser udtalte han sidste år:

“Grundlæggende har der været for mange høje valuations og mange selskaber, der ikke har levet op til deres løfter ved en børsnotering.”

FOM Technologies og de øvrige selskaber med markante afkast har i udpræget grad alle leveret på de vækstmål, som de brugte til at sælge sig til investorerne ved børsnotering.

“ Grundlæggende har der været for mange høje valuations og mange selskaber, der ikke har levet op til deres løfter ved en børsnotering Michael Stadi, adm. direktør i børssuccesen FOM Technologies

FOM, der udvikler og sælger coatingmaskiner, gik ved børsnoteringen i sommeren 2020 efter at kunne lande et salg på 20 mio. kr i 2021 og en indtjening før renter og skat (ebit) på minus 3 mio. kr. Selskabet kom i mål og mere til med 24,2 mio. kr. i omsætning og positiv ebit-indtjening på 1,6 mio. kr. i 2021.

Og i 2022 accelererede salget til 54,5 mio. kr., mens ebit steg til 3,1 mio. kr.

...

Shape Robotics: +180 pct.

I Shape Robotics kan topchef André Fehrn se sit selskab brage forbi det vækstmål, der blev sat ved børsdebuten i 2020.

Her var målet at ramme en omsætning på 55 mio. kr. i år. Den seneste udmelding, han har sendt til markedet, lyder nu på et forventet salg på mellem 130 mio. kr. og 140 mio. kr. i år i selskabet, der sælger robotteknologi til brug i undervisning.

Det sender samtidig kursen på driftsindtjeningen mod et millionplus i år.

...

Scandinavian Medical Solutions: +137 pct.

Selskabet sælger brugt billeddiagnostisk udstyr til hospitaler. Og det tjente man allerede penge på, da stifter og adm. direktør Jens Krohn sendte elskabet på børsen i efteråret 2021.

Det netop aflagte halvårsregnskab viser en vækst på hele 84 pct. i salget til 96,2 mio. kr. Målet, som blev udstukket til nye investorer forud for børsdebuten, lød på et salg 95-105 mio. kr. for hele året.

Uden den helt store risiko kan vi vist godt konkludere, at den er hjemme.

...

Her er fire afgørende faktorer, der skaber topaktier på vækstbørsen:

Børsmarkedet har over de seneste år skiftet karakter i takt med, at renterne og inflationen er steget, så prisen på penge er blevet genintroduceret.

Det har skabt krav om afkast her og nu frem for luftige fremtidsdrømme om indtjening langt ude i horisonten. Kan aktier ikke levere det, så rammes de af markedets økonomiske tyngdekraft.

De fire topaktier her kan derimod trække i den anden retning med stærke økonomiske fundamentaler:

Der er leveret på de vækstmål, selskaberne brugte til at sælge sig selv på overfor de nye investorer ved børsdebut.

Regnskabstallene viser stærk vækst år for år.

Der er positiv indtjening i regnskaberne – eller retning mod det.

Selskaberne er ikke afhængige af ny kapital. Enten har de positivt cashflow, eller vil kunne opnå det ved at justere forretningen.

Og særligt det sidste er væsentligt i et marked, hvor kun gode aktiecases ser ud til at kunne hente kapital. Ingen af de fire topaktier vil formentlig have problemer med at sælge nye aktier til deres investorer – det har selskaber, der har leveret store skuffelser derimod. For skal man kaste gode penge efter dårlige?

Læs mere om den del her: Kursfald på 56, 78, 88 og 97 pct.: Investorer taber stort på børsexitter

Efter 14 år er obligationer tilbage

Fra de mindre danske aktier til den helt store globale børsscene. Hver måned følger vi på investorredaktionen tæt den globale rundspørge, Bank of America Merrill Lynch foretager blandt porteføljeforvaltere med samlet 5000 mia. kr. under forvaltning.

For det er et af de mest anerkendte og oplysende pejlemærker på finansmarkedet for stemningen blandt verdens investorer.

“ Dette survey stinker bare af skepsis og usikkerhed i forhold til den globale økonomi Jakob Vejlø, chefstrateg i Bankinvest

Og denne månedsudgave er ikke så lidt opsigtsvækkende og sigende for det skifte, der er sket på de finansielle markeder, i takt med at renten er braget op:

“Dette survey stinker bare af skepsis og usikkerhed i forhold til den globale økonomi,” lød det fra Jakob Vejlø, der er chefstrateg i Bankinvest og er blandt panelet af globale investorer, der hver måned svarer på Bank of Americas spørgsmål i den globale Fund Manager Survey.

Hvis du vil opdateres på situationen, så læs denne artikel: Investorer vælter over i obliga­tioner under banktu­mult

Der sker store ting derude.

For første gang i 14 år har investorerne lagt den højeste overvægt i obligationer, mens de har undervægtet aktier.

“Investorerne vurderer, at obligationer er en attraktiv investering, obligationer giver også en bedre rente, end vi har set i en årrække,” siger Jakob Vejlø.

Skal du også købe obligationer?

At obligationer er tilbage på investeringsscenen efter en ørkenvandring hele vejen gennem 2010’erne, kan vi i vores dækning i Børsen ikke komme udenom. For obligationerne er gået fra at være et sted, man kunne placere sine penge med afkastfri risiko til i stedet at være et reelt alternativ til aktier.

Kommer der en økonomisk recession, som igen presser renterne ned, kan obligationer meget vel vise sig at være det helt rigtige sted at være placeret. For så vinder du som investor både på renteafkastet og kursgevinster.

På den måde er obligationer også en forsikring, der kan købes ind til porteføljen. Det reddede mange investorer fra at blive kørt fuldstændig over under finanskrisen i 2008-2009.

Derfor tog vi obligationer som investeringstema op i Børsen Investor Podcast i denne uge, hvor Peter Bækgaard, Nina Movin og føromtalte Jakob Vejlø var i studiet hos mig og Gro Høyer Thielst.

I afsnittet er der også er fokus på et par mulige aktiehit som Lundbeck og schweiziske Richemont. Men der er også et nyt indkøb til podcastens portefølje: Netflix.

Det viste sig at være et voldsomt godt kald af Nina Movin, for allerede torsdag steg aktien næsten 10 pct.

God weekend – en ny spændende uge på markederne venter på den anden side.

Simon Kirketerp, investorredaktør