Investoranalysen: Ejer du de rigtige aktier? Her får du fem investorers bedste aktieråd

De rigtige input kan som aktieinvestor være altafgørende, når det gælder om at stå bedst muligt i jagten på afkast. Selv tror jeg meget på, at man som investor skal tilegne sig så meget viden og opsøge så mange kvalificerede input som muligt, for at stå bedst muligt, når ens personlige portefølje og investeringsstrategi skal lægges.

Derfor har jeg samlet input fra fem erfarne aktieinvestorer til dig her i denne uges udgave af nyhedsbrevet Investoranalysen, som lander hos dig direkte fra Børsens investorredaktion hver lørdag. Du kan tilmelde dig her og fremover få det direkte i din mailboks.

Læs, lyt, brug det – og smid det til side, som du ikke mener giver mening for dig som investor og din personlige risikoprofil.

De fem investorer er det faste aktieteam i vores ugentlige udgave af Børsen Investor Podcast, hvor vores mål netop er at levere kvalificerede input, kritiske analyser og perspektiv for den langsigtede investor.

Forud for sommerferien interviewede jeg derfor de fem investorer om deres personlige investeringsstrategier, læringer gennem mange år i markedet og om deres bedste råd til andre investorer. Det kom der både podcastudgaver og artikler ud af. Nu har jeg samlet hele pakken her:

Ole Søeberg: Jagter fremtidens aktiestjerner

Den første investor, du skal præsenteres for her, er: Ole Søeberg, investor med en baggrund som blandt andet investeringsdirektør i Skagen Fondene og investor relations-chef i TDC og Tryg.

Investor Ole Søeberg. Arkivfoto: Simon Fals Foto: Simon Fals

Under interviewet lagde han ud med at fortælle om sin bedste investering nogensinde: Royal Unibrew. En aktie, han samlede op, da selskabet var i knæ under finanskrisen, og som endte med at mangedoble hans investering.

Han store passion er jagten på de helt store muligheder i aktiemarkedet. Såkaldte 100-baggers, aktier der kan give indsatsen mere end 100 gange tilbage. Gennem hans investeringskarriere er det lykkedes ham at ramme flere. Men han har også begået fejl, der har kostet ham dyrt.

Læs mere om alt det i artiklen her: Dyr fejl: Ole Søeberg solgte aktie, der gav pengene igen over 1700 gange

Podcasten finder du i din nærmeste podcast-app her:

Apple Podcast

Spotify

Peter Bækgaard: Et nøgletal viser kvaliteten af en forretning

Den næste investor er Peter Bækgaard, privatinvestor med en fortid som børsmægler i USA for Carnegie og Danske Markets.

Privatinvestor Peter Bækgaard. Arkivfoto: Anne-Dorthe Søgaard Jensen

Et enkelt nøgletal kan få ham til at vurdere en aktie som ude.

For han vil kun eje aktier, der står bag en god forretning. Det mener han, et særligt nøgletal kan afgøre. Det viser, hvor gode selskaberne er til at forrente og skabe afkast på den kapital, der er investeret i driften.

“Jeg prøver at identificere selskaber, som jeg i princippet gerne vil eje for altid,” siger han.

Læs mere om hans tilgang til aktier her: Ét nøgletal er afgørende, når investor Peter Bækgaard vurderer en aktie

Podcasten finder du i din nærmeste podcast-app her:

Apple Podcast

Spotify

Nina Movin: Aktier i problemer kan være farlige – men også din muligheder

Den tredje investor i aktieteamet er Nina Movin, forvalter som adm. direktør formuen i Otto Mønsteds Fond og har bl.a. tidligere været nordisk chef for kapitalforvalteren Columbia Threadneedle.

Investor Nina Movin. Arkivfoto: Jonas Pryner Andersen Foto: Jonas Pryner Andersen

Hun har en forkærlighed for at samle aktier op, der har det lidt skidt. Altså selskaber, der er ramt af en akutkrise. Hun fortæller om, hvordan hun kommer ind under huden på investeringerne og vurderer, om en aktie på tilbud er et potentielt godt køb, eller man skal holde sig langt væk. For det kan godt være en meget risikabel vej at gå som investor.

Læs mere her: Investor Nina Movin har en forkærlighed for aktier i knæ: Lurer på nyt kriseramt selskab som muligt aktietilbud

Podcasten finder du i din nærmeste podcast-app her:

Apple Podcast

Spotify

Lars Hytting: Faste regler kan redde dig fra dyrebare fejl

Aktieteamets fjerde investor er Lars Hytting, aktiechef i Artha Kapitalforvaltning.

Investor Lars Hytting. Arkivfoto: Jonas Pryner Andersen Foto: Jonas Pryner Andersen

Aktiechef Lars Hytting investerer ud fra seks regler, der skal redde ham fra én ting: Store tab.

Læs mere om de regler, som han selv kalder for sin investeringsbibel her:

Aktiechef Lars Hytting investerer ud fra seks regler, der skal redde ham fra én ting: Store tab

Podcasten finder du i din nærmeste podcast-app her:

Apple Podcast

Spotify

Jesper Langmack: Lad ikke dine tab gå til spilde – lær af dem

Jesper Langmack er femte investor i aktieteamet. Han er chef for kapitalfonden Polaris Flexible og tidligere investeringsdirektør i Danica og PFA Pension.

Investor Jesper Langmack. Arkivfoto: Simon Fals Foto: Simon Fals

Han er ikke kommet til tops i den danske finanssektor uden, at der har været slag og aktietab på vejen. For det var en regulær ilddåb, som ramte Jesper Langmack, da han som ung købte sine første aktier i to selskaber. Begge selskaber gik nemlig senere konkurs, og Jesper Langmack kunne se sin investering forsvinde som dug for solen.

Oplevelsen har været med til at forme den måde, han griber investeringer an på.

“Jeg havde bare købt nogle selskaber uden at kende noget til dem. Jeg stolede blindt på rådgiveren. Det skal man aldrig gøre. Man har altid selv et ansvar for alt, hvad man laver.”

Læs med her, hvor han deler ud af sine erfaringer:

Jesper Langmack har skabt 40 pct. i afkast i år: Sådan investerer han

Podcasten finder du i din nærmeste podcast-app her:

Apple Podcast

Spotify

Vi følger op på Ole Søebergs drømmeinvestering

Som en opfølgning på Ole Søebergs fortælling om sit aktiepletskud med opkøbet i Royal Unibrew, får vi i næste uges udgave af investorpodcasten besøg af Royal Unibrews adm. direktør, Lars Jensen.

Ole Søeberg har indkasseret sit afkast og solgt ud af aktien, men måske direktøren kan overbevise ham om, at tiden er kommet til at genkøbe aktien?

Afsnittet udkommer på onsdag.

Jeg håber, de input, vi her har leveret, kan være med til at inspirere dig som investor.

Bedste hilsner

Simon Kirketerp, investorredaktør