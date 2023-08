Investoranalysen: Alle investorer laver fejl – min største var at låne til aktiekøb

Alle investorer laver fejl. Det vigtigste er at lære af dem. Min allerstørste og mest giftige fejl var at låne til aktiekøb. Det gør jeg aldrig igen.

Hvad har været din egen største fejl?

Det er langt mere opløftende at tale om succeserne end der, hvor lærepengene er blevet betalt. Men det sidste kan i længden være langt mere udbytterige erfaringer at dele.

Så her kommer et uddrag af min egen skrækhistorie:

Det ligger mange år tilbage, men det blev ret dyrt. Som helt ung og grøn investor gik jeg ind på aktiemarkedet med penge på lommen og stor tiltro til egne evner. Jeg byggede hurtigt på formuen, og det gik rigtig godt. Lige indtil det ikke gik mere.

Gearing, som det hedder, er i dag heldigvis langt mindre udbredt, end det var dengang tilbage i midt 00’erne. Men jeg havde set andre investorer få hurtig og stor succes på den konto. Jeg husker, hvordan en bank endda kørte reklamer på bybusserne med, at man hos dem kunne sætte turbo på opsparingen med en såkaldt aktiekredit.

Konceptet var eksempelvis: kom med 1 kr., så låner vi dig 4 kr. oveni. Så har du 5 kr. i kapital – og så er det ud på aktiemarkedet med dig for at jagte de hurtige gevinster.

I min egen bank underholdt de til gengæld ved et kundearrangement for investeringskunder om, at havde man fuldt deres gearingsmodel, var 1 mio. kr. i egenkapital på få år vekslet til 18 mio. kr. Vildt.

Det måtte prøves. Hvem vil ikke gerne skyde genvej til de store afkast?

Banken med reklamerne forsvandt i øvrigt senere under finanskrisen – dog uden min indblanding, for jeg hentede min aktiekredit et andet sted.

Gratis slik foran damptromlen

At investere med gearing er som at samle gratis slik op foran en rullende damptromle. For langt de fleste går det rigtig godt, lige indtil det ikke går længere. Gevinsterne løber meget hurtigere, men det gør tabene også. Og det kan sætte din egenkapital i brand. Min blev ristet godt af.

Det blev for mig en dyr, men vigtig læring: At risiko og den økonomiske tyngde, du går ind i investeringerne med, betyder alt. Jeg gearer aldrig igen. Det satte en skræk i livet på mig. Og siden har jeg kun kunnet være fortaler for, at aktieformuer må bygges over tid med det lange seje træk i stedet. Det er den måde, jeg selv investerer på i dag.

En del af de investorer, jeg kender rigtig godt, har lignende gruopvækkende erfaringer fra deres bagkatalog, de kan dele ud af. Den slags erfaringer behøver andre ikke få.

At I får den historie her i denne uges udgave af nyhedsbrevet Investoranalysen skyldes, at vi henover sommeren i Børsen har kørt en artikelserie, der hedder “Min værste investering – og her er, hvad jeg lærte af den,” og da jeg efter min ferie fik læst op på den, fik det den gamle fornemmelse af at blive økonomisk skoldet af gearing til at dukke op hos mig igen.

Men lærer man af sine fejl, har det ikke været forgæves. Og kan man give erfaringerne videre, kan de også få værdi for andre. Men det kræver lidt at stille sig frem i spotlightet og fortælle om dem – så jeg synes, der er grund til at hylde den række af investorer, som de seneste måneder har gjort dette.

Ni investorer med hver deres værste investering:

Andreas Aaen oplevede at købe an aktie, der var bygget på svindel. Arkivfoto: Simon Fals Foto: Simon Fals

Eksempelvis Andreas Aaen der står bag den ellers succesfulde kapitalforvalter Symmetry Invest. Han åbner i denne artikel op om, hvordan han ganske enkelt blev svindlet tilbage i 2015, da han i London stirrede sig blind på én aktie kaldet Globo, og overser væsentlige problemer.

“Deres finansdirektør kigger mig dybt i øjnene og svarer hurtigt og direkte på relativt tekniske ting. Jeg tænker okay, han har sgu styr på det. I mellemtiden har et stort velrenommeret tysk familiekontor købt en hel del aktier, og de plejer at vide, hvad de laver. Så vi køber op.”

Det går helt galt, da selskabet viser sig at være bygget på svindel. Den oplevelse har i dag fået ham til at ændre sin investeringsproces.

Læs mere om det her: Succes­fuld dansk kapital­for­valter blev svindlet

Investor Michael Hove havde købt en aktie på hype, men ramte den på et forkert tidspunkt og endte med at tabe stort. Arkivfoto: Simon Fals Foto: Simon Fals

Eller investoren Michael Hove, der spotter en guldåre i aktien Avance Gas, der tilbage i 2015 udbetalte udbytter hvert kvartal.

“Jeg køber aktien og får et ufatteligt udbytte på 20 pct. udbetalt første gang. Jeg tænker, den aktie er jeg simpelthen nødt til at have flere af. Det er jo en fantastisk udbyttemaskine. Den ender med at smelte fuldstændigt sammen,” fortæller Michael Hove, adm. direktør i det børsnoterede investeringsselskab Scandinavian Investment Group, og som også bl.a. er kendt for som aktivistisk storinvestor at købe sig til indflydelse for derefter at eksekvere turnarounds hos en række danske small cap-aktier.

Indtjeningen i Avance Gas kollapser, og det samme gør aktien. Michael Hove taber 80 pct. af sin investering. I dag erkender han, at han skulle have nærstuderet historikken i den type aktier bedre.

Læs mere om det her: Fristelsen blev for stor: Udsigt til udbytte­regn kostede investor 80 pct. på ti måneder

Jens Løgstrup brændte sig på en investering i Deutsche Bank før finanskrisen. Arkivfoto: Simon Fals Foto: Simon Fals

Investoren Jens Løgstrup købte ind i Deutsche Bank lige før finanskrisen. Det gik ikke godt, og han er blevet tilbageholden med at investere i udlandet:

“Der er ingen tvivl om, at det generelt er langt bedre at investere i danske aktier, hvor du kan følge dem helt tæt, hvor du forstår, hvad der sker, og principperne og udgangspunktet er noget, du kender godt til. Man kan sagtens finde mulighed for risikospredning i danske investeringer, fordi der jo er mange selskaber, der har aktiviteter i udlandet,” siger Jens Løgstrup.

Læs mere om hans tyske aktietab her: Dårlig ledelse og urimelig rappor­te­ring: Tysk aktie lærte investor at blive inden for Danmarks grænser

PFA’s chefstrateg Tine Choi Danielsen har oplevet smerten ved at sælge en vinderaktie alt for tidligt. Arkivfoto: Steven Achiam. Foto: Steven Achiam

Og Tine Choi Danielsen, der er chefstrateg i PFA, beretter om et smerteligt salg af Novo Nordisk-aktier, som hun solgte alt, alt for tidligt for ca. 20 år siden. Og dermed gik glip af en stop optur. Men hendes karriere som Novo-investor startede med et kursfald, hvorfor hun var fokuseret på bare at få det tabte hjem igen:

“Jeg synes, man lærer med tiden. Og så længe man har den lange tidshorisont for øje, skal man nok være sikker på, at tingene retter sig, selvom der sker negative udsving. Jeg har haft flere andre aktier, som er faldet en del, og som har været underdrejet i mange år, men med tiden retter det sig altid,” fortæller hun i artiklen her:

Chefstrateg solgte medici­na­laktie alt for hurtigt: “Man realiserer et tab, hvis man går i panik”

Den tyske About You-aktie blev en alt andet end god investering for investoren Johannes Møller. Arkivfoto: Steven Achiam

Investor Johannes Møller fra MW Compounders fortæller om et køb af onlinebutikken About You, som gik galt.

“Jeg blev i virkeligheden nok lidt overmodig. Og det er jo noget, der kan ske nogle gange, når man investerer,” siger han om investeringen, du kan læse mere om her:

Forvalter investe­rede uden for sin komfortzone: “Man bliver ikke nødven­digvis belønnet for at tage en chance”

Flere andre har bidraget til serien. Læs her:

Peter Garnry, aktiestrateg i Saxo Bank: Aktiechef ville gøre som Warren Buffett: Kostede kursfald på 80 pct. og misset optur på 2500 pct.

Kristian Brinch Hansen, obligationschef i Investering & Tryghed: Obliga­tions­chef købte minein­du­striens svar på Blockbu­ster – og tabte 30 pct.

Thomas Juul-Larsen, adm. direktør og partner i formueforvalteren Mermaid Asset Management: Investor jagtede tocifret afkast på vindeventyr: “Det gik op i hat og briller”

Sune Berg Hansen: Investor tabte 100 pct.: Troede kriseramt bankaktie var et røverkøb

Måske du selv er løbet ind i nogle af ovenstående investorfælder allerede, men ellers håber jeg, historierne kan være med til at sætte nogle tanker i gang hos dig som investor om, hvad du selv bør undgå. Man kan både lære af sine egne – og andres fejl.

Og tak til alle investorerne for at stille op, og dele deres knap så gode historier. Det kan kræver mod.

God weekend.

Simon Kirketerp, investorredaktør

