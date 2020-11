Airbnb søger sit nye hjem på Nasdaq i et uventet rekordår: “Det er faktisk et godt tidspunkt at blive børsnoteret”

Coronakrisen slog Airbnb ud af kurs. Men markedet for nye noteringer slår rekorder i USA, og det har mod alle odds sendt selskabets børsplaner tilbage på sporet

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

2020 skulle være kulminationen på et vaskeægte Silicon Valley-eventyr. 13 år efter at stifterne fandt på at udleje en overnatning på luftmadras inkl. morgenmad i deres lejlighed, skulle Airbnb ende...