Her er de seneste anbefalinger på de største danske aktier: Goldman siger “sælg” Demant, og analysehus peger på sin foretrukne bankaktie

Her til morgen kan aktieinvestorer læse nye handelsanbefalinger for en række af de største danske aktier. Særligt gårsdagens opjustering fra D/S Norden har sat analytikerne på arbejde med at udregne nye kursmål.

Vi har her samlet et overblik:

Norden/Nordea: Kursmål løftes til 165 kr. fra 145 kr.

Norden, der tirsdag opjusterede sine forventninger til 2021, har fået løftet sit kursmål til 165 kr. fra 145 kr. hos Nordea.

Det skriver PLX AI.

Anbefalingen er fortsat “køb”.

Rederiet ser nu et justeret årsresultat for året på 50-100 mio. dollar mod tidligere 20-60 mio. dollar.

“Det bredere interval afspejler, at forventningerne er baseret på ikke realiseret fremtidig indtjening i et marked med større volatilitet end sædvanligt,” forklarede rederiet.

Nordens aktie steg tirsdag 5,6 pct. til 150,80 kr.

Norden/ABG: Løfter kursmål efter opjustering

Rederiet Norden opjusterede tirsdag forventningerne til 2021, og det har siden fået finanshuset ABG Sundal Collier til at hæve kursmålet for aktien til 155 kr. fra tidligere 128 kr.

Der er dog ikke sket ændringer i anbefalingen, som er uændret “hold”.

Det fremgår af Bloomberg News.

Norden/SEB: Hæver kursmål med 25 kr. til 170 kr.

SEB hæver kursmålet for Norden til 170 kr. fra 145 kr.

Det fremgår af data fra Bloomberg News.

Finanshuset gentager sin købsanbefaling.

Demant/Goldman: Hæver kursmål til 203 kr. fra 155 kr.

Goldman Sachs løfter kursmålet for aktien i den danske høreapparatproducent Demant til 203 kr. fra tidligere 155 kr.

Kursmålet er dog langt under den aktuelle kurs, og anbefalingen hos det amerikanske finanshus er da også uændret “sælg”.

Demant-aktien steg tirsdag 4,3 pct. til 262,90 kr.

Ørsted/Oddo: Starter dækning med outperform – kursmål 1250 kr.

Det fransk-tyske børshus Oddo indleder dækning af Ørsted med anbefalingen “outperform” og et kursmål på 1250 kr., hvilket er 23,3 pct. mere end den aktuelle kurs for energikoncernen.

Det viser data fra Bloomberg News tirsdag aften.

En aktie i Ørsted steg 2,9 pct. tirsdag til 1014 kr.

Af de 29 analytikere, som Bloomberg har data fra, anbefaler de 12 “køb”, 13 siger “hold”, mens 4 har en salgsanbefaling på Ørsted.

Sydbank foretrækkes af finanshus blandt dansk banktrekløver

Autonomous Research løfter kursmålene for aktierne i Sydbank, Danske Bank og Jyske Bank.

Sydbanks kursmål hæves afrundet til 211 kr. fra 142 kr., Danske Banks hæves til 122 fra 113 kr., og Jyske Banks til 273 kr. fra tidligere 231 kr.

Anbefalingen af Sydbank-aktien hæves i samme ombæring til “outperform” fra “underperform”, mens anbefalingerne af Jyske Bank og Danske Bank i begge tilfælde er uændret “underperform”.

Aktien i den nordiske storbank Nordea er i øvrigt også “outperform” i en opdateret analyse hos Autonomous.

Det fremgår af Bloomberg News.