Her er 17 investorers guldformler, der gav topafkast i lyntempo: “To dage senere steg den med næsten 60 pct.”

Torsdag lyder startskuddet til Børsens Aktiespil 2022 og om ca. to måneder står én investor tilbage som den store vinder med en kontant pengepræmie på 250.000 kr. Men hvordan sammensætter man vinderstrategien, der sikrer det højst mulige afkast på meget kort tid?

Vi har været i arkiverne og fundet succesformlerne fra 17 tidligere vindere af aktiespillet. Læs med her, så er du klar til spillet starter 15. september.

Vinder 2021:

Steffen Nielsen, energitrader

Steffen Nielsen (t.h.) kåres som vinder af Børsens aktiespil 2021 af investorredaktør Simon Kirketerp (t.v) og chefredaktør Niels Lunde (m.f.). Arkivfoto: Nina Pilgaard

“26-årig vinder aktiespil og scorer job som trader samme dag: “Det viste sig faktisk at være en fin icebreaker til samtalen,” lyder overskriften på artiklen om Steffen Nielsen, som vinder af 2021-udgaven af Børsens Aktiespil.

Samme dag som sejren i aktiespillet blev hentet hjem, landede den nyuddannede cand.merc.’er nemlig et job som trader.

Allerede i 2020 lå Steffen Nielsen langt fremme i feltet blandt de bedste, men muligheden for sejr glæd ud af hænderne til sidst.

Om strategien bag sejren i 2021 fortalte han:

“Jeg prøvede at tænke lidt mere langsigtet, end jeg gjorde sidste år. Jeg valgte at lade være med at lægge særlig meget tid i det i starten. I stedet prøvede jeg bare at lave en god plan fra starten af. For en måneds tid siden kunne jeg så se, at det havde bragt mig til 15.-pladsen.”

Blandt andet gik han over til nogle “mere risikable, svenske aktier.” Heriblandt det svenske biotekselskab Oncopeptides.

“Der var rigtig mange spillere, der havde brændt nallerne på den, da den midt i spillet faldt 90 pct. på én dag. Så jeg tænkte, at der nok ikke var mange, som stadig havde den i spillet. Og nu var der så ufatteligt meget luft i grafen, da den var faldet voldsomt. Det betød, at den kunne tage nogle vilde udsving, som jeg så det. Så jeg smed alt på sort og lagde 25 pct. i den, og så kunne jeg bare håbe. To dage senere steg den med næsten 60 pct. Det var helt vildt.”

Sammen med nogle amerikanske chipaktier gav den svenske raket Steffen Nielsen førstepladsen i spillet med god luft ned til nummer to. Så de sidste få dage af spillet gik han “meget defensivt til værks.”

“Min strategi til sidst var at få penge ud af markedet, og så måtte de andre slås med det. De var jo tvunget til at være i markedet for at hente mig. Så det var ren skildpadde det sidste stykke tid og så bare håbe på det bedste. Det var nervepirrende, fordi jeg vidste, at jeg ikke lavede nogle mærkbare procenter. Men så længe, at de heller ikke gjorde det, så kunne jeg nok hive den hjem,” siger Steffen Nielsen, hvis portefølje de sidste få dage af spillet bestod af Novo Nordisk B, Coca-Cola, Pepsico og Aker.

Vinder 2020:

Venai Ponsong, installatør

Vinderen af Børsens Aktiespil 2020, Venai Ponsong. Photo: Jonas Pryner Andersen



Vinderporteføljen skiftede udseende mange gange i løbet af spillet. I starten satsede den 39-årige installatør Venai Ponsong på danske aktier som Bang & Olufsen og Pandora, før han skiftede retning midt i spillet, da de positive nyheder om et endeligt vaccinegennembrud mod corona ramte nyhedsstrømmen og aktierne. Derefter gik han all-in på flyaktier og vaccineaktier som Pfizer og Moderna.

Venai Ponsong lå i den sidste del af spillet med i den absolutte top og ramte også førstepladsen flere uger inden den endelige afgørelse, men opløbet i aktiespillet blev alligevel tættere, end han brød sig om, for han blev nemlig presset af sine konkurrenter og røg længere ned på ranglisten:

“Jeg tænkte, at jeg måtte gøre noget. Så jeg satte mig ned og lavede et excelark med alle aktierne fra spillet. Og så studerede jeg dem bare fra en ende af for at se, om der var nogle, der kunne give noget afkast i slutspurten.”

Det lykkedes, og Venai Ponsong endte med at stå som samlet vinder af spillet.

Vinder 2019:

Henrik Dahl-Andersen, handicapmedhjælper

Henrik Dahl-Andersen, vinderen af Børsens aktiespil. Han fik overrakt en check på 250.000 kr. hos Alm Brandt i København Foto: Sophie Voisin



“Jeg ledte efter noget, som var bombet helt ned, men hvor der alligevel var en kurstrigger gemt. Jeg besøgte Agile Therapeutics’ hjemmeside, og jeg fik en aha-oplevelse, for jeg havde kigget meget overfladisk på selskabet tidligere,” siger han og forklarer, at han derefter læste op på selskabets produkt, som snart skulle gennem en høring hos de amerikanske sundhedsmyndigheder, FDA.

Aktien endte med at stige over 500 pct. på en uge, og det var med til at sikre Henrik Dahl-Andersen sejren. Børsens Aktiespil var tilbage efter en pause, som havde varet siden 2010.

Vinder 2010:

Leo Sigvardsen, vognmand



“Risiko er gratis i et aktiespil, så derfor tager jeg også meget mere risiko i et aktiespil, end jeg nogensinde kunne finde på i virkeligheden,” konstaterede han efter at have vundet spillet ved blandt andet at satse på biotekaktier som Topotarget og Neurosearch.

Vinder 2009:

Allan Cohen, økonom

Borsen - Investor Vinder af åretts aktiespil foran en Volvo V50 på Hellerup Havn ved Royal Club - ring til Carsten Larsen for detaljer: Mobil 72425188. Start-slut: 12-02-2009 Publikation: 13-02-2009 Fotograf: Jesper Langhoff



“Jeg havde ikke en klar investeringsstrategi, da spillet blev skudt i gang, men jeg fulgte markedet tæt og samlede aktier op, som var faldet meget og derfor også umiddelbart fremstod som fundamentalt billige,” fortalte Allan Cohen om fremgangsmåden, der endte med at sikre ham sejren. Dengang var det blandt andet bankaktier, der var hårdt under pres af finanskrisen, der røg på hans indkøbsliste.

Vinder 2008:

Dariusz Jaroszewski, købmand

ID: 327452 Børsens aktiespil har fundet en vinder -Fotograf Jeanne Kornum D. 19/02-08

“Jeg opdagede meget sent i Børsens Aktiespil, at jeg uden at have gjort noget lå rigtig godt placeret. Jeg besluttede derfor at spille med og gå rendyrket efter en førsteplads,” fortalte han.

Det år kunne man undervejs i Børsens Aktiespil sikre sig en plads i top 400 med blot en krones overskud på trods af et samlet felt på godt 80.000 porteføljer, fordi aktiemarkedet generelt faldt. Det udnyttede vinderen, for langt inde i spillet havde han ikke foretaget en eneste investering. Blandt andet et sats på Yahoo-aktien, der steg kraftigt efter et bud fra Microsoft, gav ham sejren.

Vinder 2007:

Bjarne Larsen, konsulent

Bjarne Larsen vinder af 1 præmien på 150.000 kr. i Børsens aktiespil.



“Min strategi har fra starten været rimelig klar. Jeg brugte rigtig meget tid, den dag spillet startede, på at sætte mig ind i, hvilke selskaber der så ud til at have det største vækstpotentiale på tre-seks måneders sigt.

Samtidig havde jeg en finger på pulsen på aktiemarkederne generelt. Efter det indledende arbejde var gjort, har jeg ikke handlet så meget, som jeg har haft is i maven,” sagde han om sejren.

Vinder 2006:

Steen Bryde, revisor

“Det, jeg vandt med, var ikke med hjertet, men kun med hjernen – altså en portefølje fyldt med ejendomsrelaterede aktier. Det var ikke den portefølje, der var min personlige favorit, men jeg vidste, at ejendomsaktierne på sigt ville kaste noget af sig,” forklarede Steen Bryde, der på det tidspunkt som partner og adm. direktør hos Horwath Revisorerne ledte afdelingen for Asset Management og dermed rådgav om investeringer i bl.a. aktier og fast ejendom.

Siden blev erhvervsmanden en kendt skikkelse under finanskrisen.

Vinder 2005:

Svend Aage Lauridsen, landmand

En af de måske vigtigste beslutninger for vinderen det år var at gå kontant i ugerne umiddelbart inden afslutningen og dermed undgå et fald, som ramte aktiemarkedet i de uger.

“Men ellers er det kunsten at se, når markedet vender, og det var det, vi gjorde,” forklarede Frank Lauridsen, søn af vinderen Svend Aage Lauridsen.

Vinder 2004:

Helge Fasting, kirurg

“Jeg tilmeldte mig alene på grund af interessen og for samtidig at lære mere om aktier og markedet. Valget af aktier var dels inspireret af dem, jeg ejer privat, samt at der gennem et stykke tid havde været kamp om Norden. Det er en del af min strategi, da kamp om selskaber ofte giver udslag i kursstigninger,” forklarede Helge Fasting, der havde satset stort på rederiaktier D/S Norden, D/S Torm og A.P. Møller-Mærsk

Vinder 2003:

René Jørgensen, stud.polit.

“Jeg handler kun på nyhedsflowet. Det handler om at greje stemningen på markedet,” fortalte dengang 26-årige René Jørgensen, der dagligt så sig igennem Børsen og i øvrigt havde et vågent øje på borsen.dk, der dengang blev kaldt Børsen Online samt den kontinuerlige nyhedsstrøm fra Reuters og de andre finansielle sider på internettet.

“Jeg valgte at satse på de mest faldende og svingende aktier.”

Vinder 2002:

Poul-Erik Sørensen, bankansat

Han sikrede sig sejren ved at gå kontant, lige inden der kom et fald i markedet.

“Det kan godt være, at de andre spillere tror, at jeg er kommet passivt til sejren, fordi jeg kun har købt tre aktier i alt og senere solgt dem. Men i den sidste måned har jeg tilbragt timevis foran computerskærmen for at finde ud af, om jeg skulle forblive kontant eller finde nogle nye papirer,” sagde han om strategien, der sikrede ham sejren, da han overhalede den spiller, der ellers længe havde ført spillet.

“Det kan godt være, at det ikke har været den mest spektakulære taktik, men det var den klogeste.”

Vinder 2001:

Lars Hornung, direktør

Det år startede spillerne med 250.000 fiktive kroner. For vinderen Lars Hornung gik det sløjt til en start, og formuen skrumpede til 174.000, men så ændrede han strategi. Ifølge avisen dengang gennemførte han i en periode et halvt hundrede transaktioner dagligt og endte med et afkast på 116 pct. Han solgte hver aften det hele og lagde sig i kontanter:

“Så risikerer man ikke noget, og så sover man godt.”

Vinder 2000:

IPJ Invest, Jørgen Emborg, Ian Curran og Peter Mathiasen

Ved årtusindskiftet vandt de tre investorer Jørgen Emborg, Ian Curran og Peter Mathiasen i forening. Her var det et massivt sats på en type aktier, der bragte de tre frem:

“Vi mente at se nogle muligheder i de svenske teleaktier,” og så blev der storsatset på Ericsson-aktien.

Vinder 1999:

Kim Korsgård Nielsen og Peter Bundgaard,

porteføljemanagere

“De professionelle tog sejren,” lød overskriften, da de to porteføljemanagere fra Carnegie løb med sejren i aktiespillet.

“Vi har brugt den samme strategi i spillet som den, vi bruger i vores daglige arbejde. Vi har bare tilsat lidt trading baseret på fingerspidsfornemmelse,” fortalte Kim Korsgaard Nielsen, der i dag fortsat er aktieinvestor. Det samme gælder Peter Bundgaard, der er medejer af fondsmæglerselskabet BLS Capital.

Vinder 1998:

Poul Debes, restauratør

Den dengang 61-årige restauratør havde da aldrig selv ejet en aktie. De første par uger af spillet lå han på lur, men satsede så på Danske Bank, Novo Nordisk og Tele Danmark. Her blev han liggende:

“Da jeg lige før jul blev placeret i toppen, blev jeg handlingslammet og turde ganske enkelt ikke hverken sælge eller købe.”

Vinder 1996:

Michael Voss, investeringsrådgiver

Aktieinvestoren Michael Voss løb med sejren og præmien på en halv mio. kr. ved at forrente kapitalen med 136 pct. på bare 100 dage.

I en artikel fra 1996 lød hans generelle råd til private, “at de skal begynde at læse regnskaber bagfra – ved først at se i noterne. Det er dér, sandheden kommer frem, f.eks. om eventualforpligtelser. Men så begynder investeringer til gengæld også at blive kedelige og vanskelige. Pointen i rådet er dog, at investorer skal se på de fundamentale forhold og ikke lade sig rive med af markedsudsvingene.”

Læs også:

I alt sluttede Michael Voss, der i dag som dengang ejer Fundamental Fondsmæglerselskab, fire gange i top-3 i Børsens Aktiespil i 1990’erne. I en artikel sidste år, i forbindelse med at Børsen efter en pause på knap ti år i 2019 relancerede aktiespillet, fortalte han:

“Man siger timing is everything. Det gælder virkelig i et aktiespil. Der er det simpelthen så vigtigt, at man får købt så billigt som muligt, men også får aktierne klappet af, så snart de begynder at blive lidt trætte i koderne. Så er det ikke noget med at sige, at den skal bare have en pause, og så kommer den igen om 14 dage. Det er der ikke tid til at vente på, så er det bare ud med den og få fat i noget andet.”

En vigtig del af hans strategi i aktiespillene var at satse stort: “Man skal i hvert fald ikke bruge en traditionel porteføljetankegang og købe ind i en række forskellige aktier. Det skal være tæt på all-in her med maks. tre selskaber. Og hvis man er til det, så kun en ad gangen. Det gør selvfølgelig så, at man risikerer meget hurtigt at være ude af spillet, hvis man får en på hovedet og har alle pengene i den. Så er man måske pludselig 20 pct. bagefter. Det er ikke helt så slemt, hvis man har tre, og det så er den ene, der får et blåt øje.”

I årets udgave skal man have minimum fem aktier i porteføljen.

