Et klassisk tilfælde af overmod endte med at koste Johannes Møller dyrt. Her fortæller han, hvad han har taget med fra, hvad han selv kalder et rap over nallerne

Porteføljeforvalter i MW Compounders Johannes Møller brændte fingrene på en tysk aktie i sommeren 2021-2022. Arkivfoto: Steven Achiam