Forvalter køber disse seks aktier til aktiespillet: “En superbillig aktie”

Kan man have medvind i Børsen Aktiespil med en langsigtet strategi? Det tester Thomas Juul-Larsen, adm. direktør i formueforvalteren Mermaid Asset Management, der forvalter omkring 2 mia. kr.

Han er den type investor, der typisk køber aktier for at have dem i porteføljen i flere år. Det er i sagens natur umuligt i Børsen Aktiespil, der kun løber over to måneder. Men Thomas Juul-Larsen, der har en fortid som bl.a. børsmægler i New York, har alligevel udvalgt sine investeringer med et langsigtet perspektiv for øje.

“Jeg har valgt seks kvalitetsaktier, som jeg også på længere sigt ville vælge. Jeg er ikke så spekulativ, som man måske bør være for at vinde spillet, men jeg er lidt mere taktisk end normalt. Der er flere af aktierne, der ligger og suger grundvand. Altså aktier, der har haft det hårdt, som jeg forsøger at samle op,” siger han.

Thomas Juul-Larsen har beskæftiget sig med finansmarkederne siden 1999 og spiller med i aktiespillet som en del af Børsens Aktiepanel. Lad os se på, hvilke seks aktier der er landet i porteføljen.

Den første aktie i hans portefølje er den danske kabelproducent NKT, der er nede 2 pct. i år, mens danske aktier som helhed er oppe 2 pct.

“NKT er helt klart det selskab, vi helst vil investere i inden for den grønne omstilling. De har styr på forretningen, der er få globale udbydere, og de står i en god situation. Men rent taktisk vil jeg nok putte mere i Vestas, der er udfordret,” siger Thomas Juul-Larsen.

Og netop vindmølleproducenten Vestas, der er nede 22 pct. i år, er en anden grøn aktie, der er havnet i porteføljen.

“Vestas-aktien har fået store klø. Hvis du skal mangedoble din produktion, så giver det kæmpe udfordringer, og indtjeningen er ikke fulgt med væksten. Men jeg tror, at der er et stort potentiale i vindudbygning,” siger Thomas Juul-Larsen.

Han har desuden købt den danske bettingaktie Better Collective, der er børsnoteret i Sverige og har fordoblet sin aktiekurs i år.

“Better Collective er et fantastisk selskab stiftet af et par drenge fra Viborg. De har fundet sig en god niche i et stort marked, der vokser meget, især i USA. Det er et selskab med en interessant udvikling, selvom den ikke scorer så højt esg-mæssigt, fordi den ikke er inden for den rigtige sektor,” siger han.

Den fjerde aktie i porteføljen er FLSmidth, der leverer udstyr til mine- og cementindustrien.

“De andre konkurrenter har klaret sig væsentligt bedre end FLSmidth i mange år. Men nu har FLSmidth fået ny topchef, der kommer fra konkurrenten. Det kan godt blive interessant,” siger han med henvisning til Mikko Keto, der satte sig i direktørstolen i januar 2022 og tidligere har været i finske Metso.

Den femte aktie er en norsk leverandør af elektricitet Elmera, der er steget 59 pct. i 2023.

“Det er en superbillig aktie, der betaler næsten 10-11 pct. i udbytte. De har haft nogle kommunikationsmæssige udfordringer, der ramte dem ret meget. Men de har positivt momentum i forretningen,” siger han.

Den sidste aktie er svenske Nibe, der sælger varmepumper til husstande. Det er den eneste aktie i porteføljen, som han hverken ejer privat eller i Mermaid Asset Management – den er blot på overvågningslisten. I aktiespillet er den dog røget direkte i porteføljen.

“Der er stærk efterspørgsel efter varmepumper, og det er super effektivt i forhold til olie- og gasfyr. Der er EU-regulativer på vej, der tvinger forbrugerne væk fra olie og gas. Nibe er et af de selskaber, der er allerbedst til varmepumper. Aktien har været enormt meget under pres, fordi den tidligere var sindssygt dyrt prissat. Nu er aktien værdiansættelsesmæssigt ved at være rigtig spændende igen,” siger han.

