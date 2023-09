Efter massive kursdyk: Nogen har set sig sure på danske aktier

Når ni ud af 25 aktier i det danske eliteindeks mister mere end 50 pct. af markedsværdien på få år, så får det investorerne til at spærre øjnene op. For selvom de høje renter har ramt selskaber over hele verden, så er de danske kursdyk meget usædvanlige. Det påpeger aktiechef i Artha Kapitalforvaltning, Lars Hytting, i Børsens Investorpodcast.

Han har købt både GN Store Nord og ISS til podcastens All Star Portefølje, og selvom de er nogle af de selskaber, der har mistet mest værdi i C25, så har han svært ved at pege på hvorfor.

“Begge er to gode selskaber. Men jeg er jo fundamentalist, jeg kan regne på tingene, men det er ikke mig, der sætter værdien, og det er som om, der er nogen, der har set sig sure på danske aktier,” siger han.

Andre problemer end renterne

Ifølge investor Ole Søeberg skyldes en del af den dårlige performance – ud over rentestigninger – at der generelt er et stort outflow fra globale aktiefonde, herunder indeksfonde som f.eks. etf’er, og det rammer alle aktier hårdt. Men som Børsens investorredaktør Simon Kirketerp påpeger, så er der også en række selskabsspecifikke problemer, som trækker pænt ned.

Det drejer sig bl.a. om Ørsteds problemer i USA, Ambus gentagne nedjusteringer, Bavarian Nordics aflyste vaccineudvikling og GN Store Nords dårligt timede opkøb af Steel Series.

“Man kan altså nævne nogle ting i de enkelte aktier, som er andet end bare, at renterne er steget,” påpeger han.

I podcasten kan du også høre, hvorfor Ole Søeberg ikke vil acceptere Stadil-familiens bud på hans Brdr. Hartmann aktier, og hvordan han i stedet mener, man kunne håndtere tilbagekøbsprocessen og afnoteringen af selskabet.

Du kan også få en opdatering på børsdramaet i Norge, hvor olieindustriselskabet TGS, kort efter det blev en del af Børsens All Star Portefølje, valgte at opkøbe konkurrenten PGS og udstede en ordentlig omgang nye aktier.