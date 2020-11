Ekspertpanelet ryster aktiespilsposen efter vild periode: “Jeg synes, at markederne er steget meget på kort tid”

Vilde udsving og nyheder på finansmarkederne med både et overstået præsidentvalg og en kommende vaccine mod covid-19 har vendt op og ned på ekspertpanelets porteføljer

Slutspurten er nu for alvor sat i gang i Børsens aktiespil, hvor der nu er under tre uger til spillets sidste handelsdag og afslutning. Aktiespillerne og de fire aktiehajer i aktiespillets ekspertpanel har været under pres fra hektiske finansmarkeder, der både har budt på et tæt amerikansk præsidentvalg og nyheder om en kommende vaccine fra Pfizer og Biontech.

Og de nyheder betyder rokade og ændrede positioner for ekspertpanelet, der nu skal manøvrere porteføljen sikkert i land frem til slutningen af spillet.

“Jeg synes, at markederne er steget meget på kort tid. Jeg lavede 8 pct. i mandags, efter nyheden om en vaccine kom,” fortæller Nicolai Frisch, investor og serieiværksætter, der i øjeblikket fører solidt blandt de fire eksperter med et afkast på 8,4 pct. siden spilstart.

8,4 pct. er Nicolai Frischs aktiespilsportefølje vokset. Han indtager dermed førstepladsen, med tre uger til spillet afsluttes.

Han fortæller, at han i løbet af ugen har barberet risikoen godt og grundigt ned.

“Jeg har sænket risikoen i min portefølje, jeg har taget tech-aktierne ud, og så har jeg lagt mig mere i finans,” siger han og tilføjer, at han nok med overvejende sandsynlighed kommer til at kalibrere positionerne yderligere til, jo tættere vi kommer på spillets afslutning.

“Det kan godt være, at jeg bliver lidt mere aggressiv i næste uge, jeg syntes bare, at det var gået så stærkt, så derfor har jeg skruet ned for risikoen,” siger Nicolai Frisch.

Fuldt sats på DSV

Også hos aktieekspert Tue Østergaard, der er adm. direktør i HC Andersen Capital, har ugens udsving givet anledning til at ændre i porteføljen. Det er første gang i hele spilperioden, at Tue Østergaard rykker rundt på sine positioner.

FAKTA Ændringer hos eksperterne Indehaveren af førstepladsen i ekspertpanelen Nicolai Frisch har skruet ned for risikoen i porteføljen for at sikre sejren. Han har solgt sine tech-aktier og har lagt sig mere i bankaktier.

Tue Østergaard har droppet sine aktier i Netcompany og hevet sin profit. Derimod har han skruet op for sin eksponering i DSV, Vestas og Ørsted.

Sarah Ophelia Møss har ikke ændret i sin portefølje siden oktober.

“Jeg har benyttet lejligheden til at skrue op for min eksponering i DSV, da de faldt 10 pct. på halvanden dag i starten af ugen. Nu ligger jeg maksimalt i DSV. Jeg tænkte mandag, at hvis jeg skulle reagere på de kraftige stigninger og fald i markedet, så måtte det være at øge min eksponering mod det, der har en cyklisk bias, men som jeg opfatter som dyb kvalitet, og det er DSV,” siger Tue Østergaard, der har sat alle pengene i tech-aktier, grønne aktier og vækstaktier.

“Jeg har taget Netcompany ud, og så har jeg beholdt Simcorp som mit spil på tech. Så har jeg skruet op for de grønne aktier efter en valgsejr til Joe Biden,” siger Tue Østergaard og tilføjer:

“På superkort sigt, der tror jeg, at den grønne agenda vil drive aktiemarkedet. Der synes jeg, at både Ørsted og Vestas er de rigtige at ligge i på den konto.”

Fastholder spredning

��ndringerne har ikke været helt vilde hos Sarah Ophelia Møss, stifter og adm. direktør i Ophelia Invest og Forlaget Penge. Hun har ikke rykket rundt i sin portefølje siden slutningen af oktober. På trods af store begivenheder, så holder hun fast i de positioner, hun har lagt sig fast på.

“Jeg har ikke været inde og handle på valget, fordi jeg heller ikke har gjort det privat. Jeg var inde og rykke lidt rundt i slutningen af oktober, hvor jeg har solgt Netflix og skruede en anelse op for Costco og købte Danske Bank,” sagde Sarah Ophelia Møss umiddelbart efter det amerikanske præsidentvalg var overstået.

Den ændring blev besluttet, fordi hun følte, at hendes spredning mod forbrugsaktierne var for lille, og så var hun klart i undervægt af finansaktier.

“Costco er egentlig den eneste forbrugsaktie, som jeg har. Jeg ville gerne have mere i forbrug i min portefølje," siger Sarah Ophelia Møss.

Adm. direktør i Otto Mønsteds Fond Nina Movin placerer sig som nummer fire i ekspertpanelets gruppe. Hun har genvundet terræn og er nu ikke langt fra at hente både Tue Østergaard og Sarah Ophelia Møss.