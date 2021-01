Hverdagen med flere timer derhjemme og færre rejser og oplevelser at bruge penge på har sendt mange danskere på boligjagt. 2021 vil dæmpe prisstigningerne, mener eksperter

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Det går stærkt på boligmarkedet, hvor køberne vrimler frem, men har få huse og lejligheder at vælge imellem. Det lave udbud og den store interesse for at skifte boligen, som mange danskere har tilb...