Ved årsskiftet forventes et attraktivt fradrag på First North-aktier at blive fjernet, og skatteekspert anbefaler derfor, at man realiserer tab inden

Henning Boye Hansen, chefkonsulent og skatteekspert i BDO, anbefaler, at man ser på sine First North-aktier inden nytår. Arkivfoto: Thomas Lekfeldt/Ritzau Scanpix Foto: Ritzau Scanpix