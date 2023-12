Børsmarkedet for mindre vækstaktier er total frosset. Direktør bag én af de få aktiesucceser på First North-børsen sender nu et nødråb til hele børsmiljøet

På billedet er det fra venstre: ATP’s investeringsdirektør Mikkel Svenstrup, adm. direktør i FOM Technologies Michael Stadi, adjungeret professor og investor Søren Hougaard, aktiechef i Akademikerpension Louise Jørring Gev samt Nasdaqs noteringschef Carsten Borring. Foto: Walther Bølge, Nikolai Linares, Simon Fals, Jonas Pryner Andersen. Illustration: Mie Hein Hvidkjær