Slutspurten i aktiespillet er slået ind: Det skal du satse på for at sikre dig sejren

Det er uhyre tæt med tre dage tilbage af aktiespillet. Chefaktieanalytiker i Alm. Brand Michael Friis Jørgensen giver nogle gode råd til, hvordan man kan sikre sig sejren

Det er stadig helt tæt i toppen af årets aktiespil, og derfor er der heller ikke nogen, der kan læne sig tilbage endnu.

Med tre handelsdage tilbage bliver man nødt til at satse stort, vurderer Michael Friis Jørgensen, der er chefaktieanalytiker i Alm. Brand. Han giver nogle gode råd til, hvad man skal være opmærksom på, og hvor man skal kigge hen, nu hvor slutspurten for alvor skal sættes ind.

“Hvis man kigger på de danske aktier, så er det de her downbeat-aktier, der virkelig rykker. Og her snakker vi om alle de her danske cykliske aktier, som har haft det hårdt. Vi så det også med Nilfisk, der kom med regnskab her i ugen. Det er sådan nogle aktier, man skal kigge på.”

Regnskaber er som regel noget af det, der kan drive de enkelte aktier, men dem er der ikke mange tilbage af:

“Der er ikke frygtligt mange regnskaber i de sidste dage her, så det er svært at lægge sig så meget op ad det.”

Så derfor må man i stedet holde øje med markedet og se, hvor folk flokkes.

“SAS er jo et godt eksempel. Aktien er jo ganske voldsom lige for tiden. Det får folk til at flokkes. Og det er godt i aktiespillet. Med tre dage tilbage skal du “play the winners”. Det er med at komme ind i dem, som er i momentum lige nu.”

Det gælder også, når Michael Friis Jørgensen kigger på det amerikanske marked, hvor der kun er en enkelt aktie, som han foreslår, at man som spiller tilføjer til sin portefølje med tre dage tilbage:

“På det amerikanske marked er der vel kun én aktie, der er interessant som aktiespiller. Og det er Tesla. Den har ligesom fundet gunsten igen. Så vi har jo set, hvad den aktie kan, når den har momentum. Så hvis ikke man har den, så er det nok den, man skal se hen imod. Men samtidig også en aktie, der kan lave meget store fald”.

På jagt efter raketter

Alligevel skal man dog på jagt efter nye raketter, hvis man virkelig skal springe fra sine konkurrenter:

“Hvis alle andre gør det samme som dig, så rykker du jo ikke rigtig videre. Så kan det være, at du skal prøve at finde den næste kandidat,” siger Michael Friis Jørgensen og råder samtidig til at holde sig langt væk fra en særlig type aktier:

“Det andet tip er at holde sig langt væk fra de store stabile aktier. Du skal ned og kigge på de små aktier, for det er der, der kan ske noget. Det kan meget vel betyde, at man vinder, hvis man finder en af de her små aktier, som så stiger kraftfuldt.”