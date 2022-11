Tre unge drenge har lavet en digital mursten, som blev 24 mio. kr. værd efter at være gået viralt. Nu forventer de et skattesmæk, som de ikke har råd til at betale, da deres kassebeholdning er faldet i værdi

De tre unge folkeskolekammerater Emil Rønne Bjørn (t.h.), Thomas Stuart Lyager Hanscomb og Ivan Grant Petrus (t.v.) har lavet digitale mursten, som er blevet millioner af kroner værd. Foto: Michael Drost-Hansen